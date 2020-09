Vivez un moment détente 100% mérité au Spa & Hôtel le Finlandais de Rosemère

À quoi bon peut ressembler une visite au spa en temps de covid-19 et surtout, à quoi peut-on s’attendre? L’équipe de Guidevacances.ca est allée tester les eaux pour vous chez le Finlandais à Rosemère et malgré quelques appréhensions, la conclusion est très positive.

Il s’agit d’un complexe bien-être bien connu de la ville et de ses environs. C’est ouvert durant les quatre saisons, histoire de pouvoir faire le plein de sérénité peu importe le moment.

C’est un site qui est unique en Amérique du Nord. On y trouve divers saunas inspirés de différentes traditions, plusieurs bassins, des bains, un service de boîtes à lunch et plus encore.

La seule chose dont vous voudrez vous distancier, c’est du stress

S’il y a une chose que l’on apprécie de l’expérience au Spa le Finlandais, c’est l’absence du stress lié à la pandémie de la covid-19.

Ce qui nous le rappelle peut-être occasionnellement, c’est que des stations de désinfectant sont maintenant installées sur des tables basses entre les différentes aires de repos.

Le port du masque est uniquement obligatoire dans les espaces intérieurs, donc à l’accueil, au bistro et dans les vestiaires. Puisque les bains, saunas et espaces de relaxation sont extérieurs, seule la distanciation est de mise.

Évidemment, certaines des chaises sont marquées d’une croix pour qu’une zone sécuritaire entre les visiteurs soit respectée.

Des pancartes sont aussi érigées pour que tout soit clair, et ça fonctionne bien. Les gens suivent naturellement les indications lors de leurs déplacements.

Aucune nécessité de réserver avant de se présenter au Spa le Finlandais pour profiter des bains puisque le nombre d’entrées est contrôlé directement depuis la réception.

Les soins, quant à eux, doivent être réservés au préalable, comme c’était le cas avant le début de la pandémie.

Dormir à l’hôtel pour vivre l’expérience totale

Le Finlandais, c’est aussi un complexe hôtelier de plus de 60 chambres et suites au décor élégant et relaxant.

Il est situé en nature, juste au bord de la rivière des Mille Îles. Il y a une piscine extérieure et un service professionnel et attentionné.

Tous les clients de l’hôtel profitent d’un tarif spécial pour les bains extérieurs et pour les soins histoire de savourer un séjour 100% doux pour le moral!