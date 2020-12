7 bottes tendance pour tenir ses orteils au chaud cet hiver

L’hiver nous met à rude épreuve et nous force à troquer escarpins et sneakers pour des bottes lourdes et encombrantes. Mais d’autres options existent! Plusieurs bottes chaudes et résistantes sont également élégantes et confortables. Voici des modèles aussi performants que beaux!

Zaide

Zaide est un modèle de bottes d’hiver fabriqué par Olang, une compagnie italienne concevant des bottes munies d’une semelle équipée de 16 crampons en acier inoxydable pivotants et rabattables. Conçue en hydrosuède et d’un renforcement de cuir pleine fleur, elle assure une grande durabilité. La semelle intérieure additionnelle ISOWARM est faite à 90% de laine. Confortable jusqu’à -30 °C. Disponible en rouge, en noir, en tan et en gris.



300$. Visitez olangcanada.com pour trouver un détaillant près de chez vous

Rogue Mid

Ce nouveau modèle de la marque Kamik s’inspire des chaussures de randonnée, mais avec une touche urbaine. Dotée d’une construction imperméable avec des coutures scellées, la Rogue Mid est parfaite pour les longues marches d’hiver. Avec sa boucle élégante, sa doublure isolante et sa tige en cuir durable, cette botte allie style et protection. Confortable jusqu’à -30 °C. Disponible en noir, en taupe, en cognac et en brun foncé.

Vanity Leather Winter Boot

La couleur argent sera très à la mode cet hiver et la marque Cougar propose un modèle époustouflant! Cette botte mi-haute en cuir a une bordure et une languette en fausse fourrure qui lui donnent un aspect «ski dans les Alpes». La semelle en polyuréthane est coussinée et légère en plus d’être antidérapante. Imperméable et doublée en peluche polaire, la botte est chaude et moelleuse. La semelle intérieure en mousse moulée est amovible. Confortable jusqu’à -24 °C.

Aqua College Emotion Wide Calf

Faite de cuir imperméable et de coutures scellées, cette botte d’hiver résiste à la pluie, à la neige et à la slush en plus de tenir au chaud. La circonférence de la tige mesure 42 cm; elle convient donc aux mollets athlétiques. Son allure classique en fait une botte qui transverse les années.

Camdale

Menue et délicate, la botte Camdale de la marque Timberland présente un talon robuste de 8 cm qui en impose. Elle permet d’arborer fièrement son look féminin et elle s’agence aux tenues les plus excentriques. Conçue en Nubuck, une finition du cuir à l’aspect veloutée, la botte est résistante aux intempéries. La tige de 12 cm est aussi faite de cuir de première qualité, et le talon en caoutchouc est texturé. Offert en noir, en blé et en rouge.



150$ (actuellement réduite à 130$) sur brownsshoes.com

Elena Hiker WP

«Le confort d’une espadrille, le style de randonnée, assez chaude pour l’hiver.» Voilà comment la compagnie Keen décrit ce nouveau modèle de bottes pour femmes. Dotée des technologies KEEN.Dry et KEEN.Warm, elle est munie d’une membrane imperméable à l’eau, mais perméable à l’air qui évacue la vapeur sans laisser pénétrer l’eau. Elle est aussi pourvue d’un isolant léger en charbon de bambou. Confortable jusqu’à -32 °C. Disponible en deux couleurs : Sea Lion/Plaza Taupe et Pewter/Drizzle.

Chelsea Sally

Tirée de la collection Flattered de Suède chez Simons, la botte Chelsea est simple, mais unique. Les détails tels les languettes à l’avant et à l’arrière, la semelle crantée et l’empiècement de cuir sur le devant confèrent ce petit quelque chose qui en fait une sublime botte. Faite à la main en Espagne, elle est composée de cuir et de suède et une paire de semelles supplémentaire en mouton est aussi incluse.



390$ (actuellement réduite à 230$), sur simons.ca