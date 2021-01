5 livres pour s’imprégner du style moderne et intemporel de Coco Chanel

Gabrielle Chanel, également connue sous le nom de « Coco Chanel », a bouleversé les codes de la mode féminine, permettant aux femmes de se mouvoir sans entraves, en toute liberté. Véritable icône du style, la créatrice a imaginé une garde-robe moderne, intemporelle, alliant chic et confort, dont l’héritage est toujours présent. À l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, voici 5 livres en français et en anglais qui vous permettront de (re)découvrir son parcours et ce style unique.

Gabrielle Chanel – Manifeste de mode

Le Palais Galliera à Paris a imaginé, avec le soutien de Chanel, la première rétrospective dédiée à la créatrice française Gabrielle Chanel, 50 ans après sa disparition. On se plonge avec plaisir dans le catalogue officiel de l’exposition qui revient sur l’évolution du style de Chanel, de la marinière en jersey de 1916 à une sélection de robes des années 30 en passant par des vêtements sportswear chic. L’ouvrage est agrémenté de nombreux clichés et illustrations, et met également l’accent sur le Chanel N°5, parmi les incontournables du style de la créatrice.

Aux Editions Paris Musées, 85$, chez Renaud-Bray

L’enfance de Chanel

Où et comment a grandi Gabrielle Chanel? C’est une question qui a fait couler beaucoup d’encre, donnant vie à toutes sortes d’histoires, voire de fantasmes. Le généalogiste Henri Ponchon a tenté d’y répondre via une enquête poussée. Le voyage débute donc en Auvergne, mais ne prend pas forcément la direction du fameux monastère d’Aubazine où la créatrice aurait grandi… L’occasion pour le public d’en savoir plus sur l’une des nombreuses « légendes » qui ont émergé autour de la vie de Gabrielle Chanel.

Aux Editions Bleu Autour, 30$, chez Renaud-Bray

Coco Chanel – Un parfum de mystère

Entre la biographie et le roman, cet ouvrage retrace lui aussi la vie et le parcours de Gabrielle Chanel, mais dans un genre inédit, s’appuyant entre autres sur des archives et de nombreux témoignages. Au-delà des moments clés qui ont façonné son histoire, on y découvre toutes les rencontres qui ont autant impacté sa vie que sa carrière et ont souvent, directement ou indirectement, nourri son oeuvre.

Aux Editions Payot, 27$, chez Renaud-Bray

Coco Chanel: The Illustrated World of a Fashion Icon

La célèbre illustratrice de mode Megan Hess retrace l’histoire personnelle et professionnelle de Gabrielle Chanel à travers un recueil de dessins, ponctué des moments clés qui ont façonné sa vie et sa carrière. On y découvre également les pièces les plus emblématiques du style Coco Chanel, de la petite robe noire à la veste en tweed en passant par l’un des parfums les plus célèbres au monde, le Chanel N°5. L’opportunité de se rendre compte à quel point ce style inimitable influence toujours, voire plus que jamais, la mode actuelle, et d’accéder à un florilège des citations les plus incontournables de la fondatrice de la maison de la rue Cambon.

Aux Editions Hardie Grant Books, 36$, chez Indigo

Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History

Si vous pensiez tout savoir de Gabrielle Chanel, cet ouvrage pourrait vous prouver que vous n’aviez finalement en tête que quelques-unes des histoires et anecdotes qui ont jalonné la vie de la créatrice et grande couturière française. Rhonda K. Garelick ne se contente pas de mettre en lumière l’influence qu’a eue – et a encore – Gabrielle Chanel sur la mode féminine, puisqu’elle replace chaque moment dans un contexte historique et social bien spécifique, et retrace ainsi le parcours de cette jeune fille qui aurait passé plusieurs années à l’orphelinat de l’abbaye d’Aubazine avant de construire un empire et de devenir une icône mondiale.

Aux Editions Random House, 29$, chez Indigo