Des soins hydratants pour se crémer de la tête aux pieds

La peau des mains fendille, celle du visage pèle, le cuir chevelu qui gratouille… Les joies de l’hiver québécois! En passant régulièrement d’un extérieur froid et humide à un intérieur chaud et sec, il est évident que la peau et les cheveux pâtissent. Faites le plein d’hydratants pour faire face à un hiver qui s’annonce… particulier!

CHEVEUX

Qu’arrive-t-il à la chevelure lorsque le froid hivernal se pointe? Pour la majorité, l’épi devient sec et cassant et le cuir chevelu démange en plus d’afficher un surplus de sébum. Il faut alors purifier et traiter. Voici les suggestions de Métro pour y parvenir.

Exfoliant Serene, Oribe Sérum capillaire, CHANV Masque hydratant Replenishing, CAVIAR Anti-Aging, ALTERNA Haircare Shampooing All Soft Mega, REDKEN Soin réparateur intense (ampoules), Pantene Revitalisant reconstructeur k-pak, Joico

Exfoliant Serene, Oribe, 65$, sur oribe.ca

Sérum capillaire, CHANV, 30$, sur chanv.co

Masque hydratant Replenishing, CAVIAR Anti-Aging, ALTERNA Haircare, 59$, chez Sephora

Shampooing All Soft Mega, REDKEN, 23$, sur amazon.ca

Soin réparateur intense (ampoules), Pantene, 5,50$, dans les pharmacies

Revitalisant reconstructeur k-pak, Joico, 23$, en salons et sur chatters.ca

VISAGE

Sèche, normale, mixte, grasse… La peau du visage est capricieuse et fragile. En hiver, il faut redoubler d’efforts et changer quelques produits de sa trousse pour s’adapter au climat. Si vous avez toujours de la petite peau sèche sur les bords du nez, essayez ces soins hydratants.

Lait nettoyant et démaquillant 2 en 1, Clayton Shagal 3 en 1 Duo Pro, Jouviance Masque Crème Bain Nutritif, Institut Esthederm Hydratant pour le visage Regenerist, Olay Sérum + base MaxGlow, Aveeno Masque de nuit pour les lèvres, Laneige

Lait nettoyant et démaquillant 2 en 1, Clayton Shagal, 39$, sur claytonshagal.com

3 en 1 Duo Pro, Jouviance, 120$, disponible en ligne sur jouviance.com et dans les pharmacies en février

Masque Crème Bain Nutritif, Institut Esthederm, 61$, sur esthederm.ca

Hydratant pour le visage Regenerist, Olay, 40$, dans les pharmacies

Sérum + base MaxGlow, Aveeno, 32$, dans les pharmacies

Masque de nuit pour les lèvres, Laneige, 26$, chez Sephora

CORPS

On la néglige souvent, mais la peau du corps requiert de l’amour! Il est facile d’intégrer les soins hydratants à cette routine, car ils ne s’appliquent pas tous en même temps. Pieds, mains, poitrine, cuisses… Ils méritent les mêmes bons traitements que le visage.

Atoderm Huile de douche, Bioderma Lait corps hydratation intense BioNutrition, Laboratoire Dr Renaud Crème hydratante pour les pieds, Dr. Hauschka Poudre lactée, La Maison Lavande Lait velours pour le corps – verveine & agrumes, Lotus Aroma Crème hydratante, CeraVe

Atoderm Huile de douche, Bioderma, 20$, sur bioderma.ca

Lait corps hydratation intense BioNutrition, Laboratoire Dr Renaud, 60$, sur ldrenaud.com

Crème hydratante pour les pieds, Dr. Hauschka, 30$, sur drhauschka.ca

Poudre lactée, La Maison Lavande, 22$, sur maisonlavande.ca

Lait velours pour le corps – verveine & agrumes, Lotus Aroma, 22$, sur lotusaroma.com et dans les pharmacies

Crème hydratante, CeraVe, 25$ dans les pharmacies