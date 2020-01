Les 20 endroits à visiter en 2020

La nouvelle année est à peine entamée que, déjà, on pense à son prochain voyage. Arctique canadien, Australie… Ces 20 destinations font naître l’envie de partir!

Bahia, Brésil Arctique canadien El Chaltén, Argentine Côte sud du Sri Lanka Dubaï

Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler a dévoilé en décembre la liste 20 Best Places to Go in 2020. En plus des choix attendus comme le Japon, qui organisera les Jeux olympiques d’été en 2020, et Dubaï, qui accueillera l’Exposition universelle, la liste comprend des destinations plus inusitées. Voici les 20 endroits à visiter: