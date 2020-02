Escapade chic et romantique à Québec

Un château digne des contes de fées, de charmantes petites rues pavées, de délicieuses tables gastronomiques et l’un des plus beaux spas de la province: Québec est la destination parfaite pour s’évader en amoureux. Une belle surprise à réserver à votre Valentin(e).

Voyager en train

Pas question de commencer cette fin de semaine romantique dans les embouteillages ou en se chicanant sur l’itinéraire. «Je t’avais dit de tourner à gauche! Mais non, à droite!» Vous connaissez? Pour faire de cette escapade une expérience magique de A à Z, on choisit de voyager en train et d’admirer le paysage entre Montréal et Québec en toute sérénité, un bon café à la main.

Déjeuner au restaurant Le Sam

Sitôt débarqué à la gare du Palais, l’estomac nous rappelle à l’ordre. Une petite ascension par les ruelles commerçantes du Vieux-Québec nous mène au pied du Château Frontenac et à son chic bistro évolutif Le Sam. Attablé dans la verrière, en contemplant les blocs de glace qui dérivent tranquillement sur le fleuve Saint-Laurent, on se délecte du plat de viande ou de poisson du jour, selon l’arrivage.

Le Sam Bistro

1, rue des Carrières, à Québec

(situé dans le Château Frontenac)

Dormir au Château Frontenac

Passer une nuit dans l’emblématique Château Frontenac est l’occasion de découvrir le confort de la marque de luxe Fairmont. La literie y est particulièrement confortable, les chambres sont spacieuses et remplies de délicieuses attentions, le personnel est aux petits soins et une multitude d’activités sont offertes aux visiteurs, comme des séances de yoga ou un jeu de piste dans le labyrinthe de ses couloirs infinis.

Château Frontenac

1, rue des Carrières, à Québec

Célébrer à L’Atelier

Ayant pignon sur la Grande Allée, L’Atelier propose une variété de cocktails acidulés et cinq spécialités de tartares de saumon, de bœuf, de thon, de bison et d’asperges pour les végétariens. Le plafond couvert d’ampoules dorées, la proximité des tables bistro et la sélection de musiques d’ambiance en font l’endroit idéal pour trinquer à l’amour et faire briller les yeux de l’être aimé.

Bistro L’Atelier

624, Grande Allée Est, à Québec

Se détendre au Strøm Spa Nordique

Paradis blanc situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent, prouesse de design et d’architecture minimaliste, le Strøm Spa Nordique de Québec est sans conteste l’un des plus beaux établissements dédiés au bien-être du pays. Après les rituels bains bouillonnants, hammams et saunas, on se laisse flotter dans son bassin d’eau salée et on se prélasse dans l’une de ses splendides salles de détente avant d’aller goûter au brunch de son bistro santé.

Strøm Spa Nordique

515, boulevard Champlain, à Québec

Voir l’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain

S’exprimant à travers des fleurs et des couleurs, l’amour est omniprésent dans les tableaux de Frida Kahlo et de Diego Rivera. Ce couple d’artistes mexicains a marqué l’histoire de l’art avec des œuvres qui expriment toute la passion, la joie, mais aussi la douleur qui marquent les relations amoureuses.

Du 13 février au 18 mai 2020 au Musée national des beaux-arts de Québec

Notre journaliste était l’invitée de l’Office de Tourisme de Québec, dont les suggestions ont guidé l’élaboration de cet article.