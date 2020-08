Prudence au volant!

Si vous envisagez prendre la route bientôt pour vos vacances d’été, vous n’êtes pas les seuls. Les escapades estivales ont la cote au Québec, et cette année plus que jamais, les vacanciers se rendront à destination derrière le volant.

Selon un récent sondage mené par la firme de sondage Léger, en collaboration avec l’Association d’études canadiennes (AEC), seulement 22% des répondants canadiens ont dit se sentir à l’aise de voyager en avion. Par ailleurs, les restrictions imposées sur les voyages partout au monde incitent bien des gens à repenser leurs projets de voyage à l’étranger et à choisir d’explorer plutôt les paysages grandioses qui nous entourent.

Avant de prendre le volant, il est important de se rappeler ces quelques précautions qui vous épargneront des tracas, du temps et de l’argent.

Prévoir le coup

Bien qu’un plan de voyage soit toujours une bonne idée, plusieurs commerces et attractions fonctionnent toujours sous un horaire modifié, à capacité réduite, ou sont carrément fermés à cause de la pandémie. Réservez votre hébergement et planifiez votre itinéraire soigneusement pour éviter les mauvaises surprises.

Se munir d’une trousse d’urgence

Celle-ci doit comprendre des aliments non périssables et des bouteilles d’eau, du lave-glace, un pneu de rechange, des câbles de démarrage, un cric et un coffre d’outils, des articles de premiers soins, des signaux lumineux, des bougies et des allumettes ou un briquet, une lampe de poche, des piles, et votre chargeur de téléphone cellulaire. Le fait d’avoir cette trousse vitale sous la main pourrait vous éviter de sérieux problèmes en bordure de route.

Avant de partir…

S’assurer de consulter un technicien automobile certifié pour faire la vérification des freins, des niveaux de liquides, des pneus du véhicule, ainsi que tout autre problème qui pourrait vous causer du souci. Assurez-vous d’avoir des câbles de démarrage, et que votre pneu de rechange soit bien gonflé, car ceux-ci pourraient jouer un rôle crucial en cas d’urgence.

Se méfier de l’aquaplanage

Si vous conduisez par temps pluvieux, vos pneus pourraient glisser sur la chaussée mouillée, ce qui donnerait lieu à une perte de traction causée par la couche d’eau entre vos pneus et la route. La première chose à vous rappeler est de NE PAS toucher aux freins, mais plutôt de relâcher l’accélérateur. Il vaut toujours mieux réduire sa vitesse lorsque la pluie se met à tomber.

Cet article a été rédigé selon les conseils des techniciens certifiés d’OK Pneus