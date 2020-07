Escapade dans les Basses-Laurentides

Situées à quelques kilomètres au nord de Montréal, les Basses-Laurentides sont une région à mettre au menu cet été! Circuits agrotouristiques, activités de sport et de plein air, visite de lieux historiques… Les Basses-Laurentides possèdent tous les attraits nécessaires pour faire vibrer les Québécois assoiffés d’aventure.

Hôtel Lac Carling

Il est facile de faire l’aller-retour Montréal–Basses-Laurentides en une journée, mais il est intéressant d’y demeurer un long week-end. L’hôtel de villégiature du Lac Carling est situé en pleine nature aux abords d’un terrain de golf. L’hôtel vintage, avec ses longs corridors et ses tapis aux teintes oranger, brun et rouge comprend 100 chambres, dont 9 suites avec mezzanine. Pourvu d’une petite piscine intérieure, de bains tourbillon extérieurs, d’une salle de sport, de zones de foyer extérieur et d’un lac où l’on peut y pratiquer des sports nautiques, l’endroit est idéal pour prendre une pause.

2255, route 327 Nord, Grenville-sur-la-Rouge

Érablière du Sanglier

Hyperactive, passionnée de sangliers et amoureuse de la nature, Nathalie Kerbrat reçoit les visiteurs à sa table et leur propose un repas champêtre composé des produits de la ferme. Creton, saucisses de sanglier, verdures du jardin… tout est transformé sur la ferme et issu d’un élevage sans hormones, sans pesticides ni engrais chimiques. Une fois repu, il est agréable d’y faire une marche pour digérer et visiter les installations. Les volières de dindons sauvages, de pintades, de poules et de cailles ainsi que les clapiers de lapins sont une mise en bouche à l’enclos de sangliers. Un arrêt parfait avec les enfants!

8405, chemin St-Jérusalem, Lachute

Brasserie WILSY

Surplombant le lac des Deux Montagnes, la brasserie Wilsy est située sur une ferme équestre où une partie d’écurie a été transformée en salle de brassage avec un espace de dégustation et une boutique de bières. Le couple de passionnés Frédéric et Josée y produit également du sirop d’érable, et leurs bières artisanales en sont issues, c’est-à-dire qu’elles sont brassées avec de l’eau d’érable. En activité depuis 2019, la brasserie est seulement ouverte au public les fins de semaine de l’été.

4600, route 344, Saint-Placide

Station 210 – boutique & Caffè

Logé dans une ancienne caserne de pompier, l’endroit prend des airs de magasin général version moderne. Le couple de propriétaires Karen et Louis-Robert vous y accueillent avec le sourire en vous proposant un cappuccino et une viennoiserie. Destination incontournable pour dénicher des produits locaux et d’importation de qualité, des produits du terroir, des soins personnels naturels et écologiques et tout le matériel nécessaire à l’art de la table avec un grand A. L’établissement est à la fois boutique et café, c’est donc un endroit idéal pour s’emparer d’un café et d’un sandwich pour emporter et faire le plein de trésors.

210, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil

Hôtel Lac Carling Érablière du Sanglier Brasserie WILSY Station 210 – boutique & Caffè