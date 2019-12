Découvrir le marché caché de l’emploi grâce à Google

Le moteur de recherche peut se révéler un véritable allié dans les dédales des innombrables sites d’emplois et de réseautage.

Voici trois astuces qui vous éviteront de vous perdre dans l’univers du Web tout en vous permettant de débusquer les emplois cachés.

Recherche simple

Tout le monde peut effectuer une simple recherche dans Google. Pour arriver à trouver un emploi, il existe toutefois une façon d’interroger le moteur de recherche qui donne des résultats moins généraux. Il suffit d’utiliser un simple petit truc: la commande «intitle». Si vous entrez «intitle:traducteur», Google cherchera dans tous les documents Web qui ont le mot «traducteur» dans leur titre.

Si, en plus, vous ajoutez les commandes suivantes: «intitle:traducteur (intitle: emploi OR intitle:emplois OR intitle:poste) (postuler OR soumettre)», Google cherchera les documents présentant aussi les mots «emploi», «emplois» ou «poste» dans leur titre, mais également les sites Web où apparaissent les mots «postuler» ou «soumettre». Pourquoi? Parce que bien des offres d’emploi sont suivies de la mention «postuler» ou «soumettre votre candidature».

La pertinence des termes entrés compte assurément dans ce genre de recherche. Pour déterminer les termes les plus fréquents dans une offre d’emploi, examinez des offres similaires dans les sites d’emploi.

Google est un moteur de recherche puissant qui recèle des fonctions et des outils efficaces pour trouver un emploi

Recherche avancée

La recherche simple est une bonne façon de trouver ce que vous cherchez. La recherche avancée est encore plus efficace, même si elle demeure moins utilisée. Le formulaire de recherche avancée vous permet notamment de circonscrire la recherche aux pages qui comprennent tous les mots demandés, une expression ou au moins un des mots demandés. Vous pouvez aussi limiter la recherche aux pages rédigées dans une langue en particulier et élargir votre recherche aux pages similaires à une page qui vous a été particulièrement utile.

Alertes Google

Encore trop peu connu, cet outil peut véritablement faciliter la tâche de tout chercheur d’emploi dont le temps est précieux. Le principe est simple: vous enregistrez des termes liés aux postes convoités. Lorsque ces mots apparaissent dans les nouveaux postes affichés, un avis de Google vous en informe par courriel.

Vous pouvez également vous en servir pour connaître les dernières nouvelles sur les entreprises ciblées, un avantage marqué lorsque vous passerez une entrevue chez l’une d’entre elles.

L’outil se révèle en outre un puissant moyen de surveiller votre réputation sur l’internet. En entrant votre nom dans les critères, vous serez informé de tout ce qui se publie à votre sujet. Une information importante puisque les employeurs «googlent» maintenant les noms des candidats pour en savoir plus sur eux.

Les outils sont là pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Ils ne remplacent toutefois pas votre habileté à choisir les meilleurs termes pour trouver l’emploi désiré. Réfléchissez bien à ceux qui généreront le plus de résultats pertinents. N’ayez pas peur d’entrer différents mots pour mettre Google à l’essai et voir le type de résultats qu’il générera, et ajustez-vous selon ceux-ci.