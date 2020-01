À la découverte du vin

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie (ITHQ) offre une vaste gamme de programmes pour maîtriser l’art de la sommellerie.

Le curriculum sur la dégustation du vin de l’ITHQ allie la pratique à la théorie.

Trente semaines de cours pratiques sont données dans les restaurants-écoles de l’ITHQ.

Le parcours Professionnel du vin remplace dès cette année les deux volets intitulés Découverte du vin. Il prépare notamment les étudiants au travail en restauration en tant que serveur-sommelier.

La formation couvre les différentes étapes de la fabrication du vin et des spiritueux, les principes de la dégustation professionnelle et la création d’accords vins et mets, ainsi que les caractéristiques organoleptiques des vins des différentes régions viticoles d’Europe et du reste du monde.

60 Il y a 60 pi de vigne plantés sur les toits de l’ITHQ.

Pour donner une dimension internationale à sa carrière, on peut approfondir sa vocation en suivant le programme Sommelier expert international.

Alliée à la prestigieuse Université du vin de Suze-la-Rousse, les cours bilingues sont destinés aux professionnels de la restauration et des agences, aux maîtres d’hôtel et aux importateurs, ainsi qu’aux amateurs passionnés. Les modules sont suivis à Montréal et dans la vallée du Rhône. Des stages en vignoble hors du Québec ou encore des séjours de perfectionnement en France ou en Italie sont offerts.

L’ITHQ s’est de plus doté en 2018 de 60 pi de vigne pour mieux initier ses élèves au cépage québécois. En formation continue, on peut ensuite se spécialiser dans la chimie du vin, le saké et les vins d’Italie.

Les inscriptions sont en cours.