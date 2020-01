Les pour et les contre de la formation en ligne

Les cours à distance facilitent le quotidien de bien des élèves, mais peuvent-ils vraiment remplacer un professeur en chair et en os?

Les étudiants qui manquent de temps ou de ressources pour fréquenter les bancs d’école envisagent de plus en plus cette option. Voyons de plus près les avantages et les inconvénients de la formation en ligne.

Pour la formation en ligne

Des économies

Selon une étude commandée par IBM, 40% des coûts pour un cours, dans le système public, seraient liés au transport et au logement. C’est par exemple le cas des étudiants étrangers ou vivant en région qui doivent migrer près de l’université choisie.

Du temps

L’élève virtuel a plus de temps pour étudier que celui qui prévoit son temps de déplacement entre la maison et l’école dans son horaire quotidien. En ligne, que ce soit pour assister à un séminaire ou à une classe de maître, il suffit de se brancher à l’ordinateur et le tour est joué.

De la flexibilité

Il est plus facile de concilier études et famille en étudiant à la maison. On fait ses pauses au moment désiré, et les dates de remise des travaux sont plus étendues. Cela permet, entre autres choses, de s’absenter un jour ou deux sans que cela nuise à son apprentissage.

Pouvoir étudier de n’importe où au Québec permet aux étudiants de profiter d’une plus grande variété de programmes et de cours.

Contre la formation en ligne

Moins d’expérience terrain

On peut fouiner dans des livres sur l’art de la boulangerie autant qu’on voudra, il faut mettre la main à la pâte pour maîtriser la technique. Les leçons données en salle de classe offrent des ateliers ou proposent des stages que nul ordinateur n’est encore arrivé à imiter.

Moins d’encadrement

L’apprentissage à distance se révèle un formidable exercice de discipline. En effet, les étudiants inscrits à un cours en ligne peuvent souvent remettre leurs devoirs et obtenir une certification à leur rythme. Cette flexibilité, inconnue dans les salles de classe, peut toutefois se retourner contre l’élève, à qui il faudra peut-être plus de temps pour terminer son curriculum.

L’isolement

Le contact avec les autres étudiants favorise l’épanouissement social en plus d’être une ressource importante dans l’apprentissage d’une discipline. L’échange d’idées, les travaux d’équipe et les discussions de corridors sont un atout certain dans la compréhension de la matière.