Enfants et télétravail, le mot-clé est «s’adapter»

L’annonce de la fermeture des écoles et des services de garde a fait frémir plus d’un parent. Comment faire pour occuper les enfants durant des semaines? Peut-on abattre les mêmes tâches dans ces circonstances de télétravail?

D’abord, employés et employeurs doivent accepter que cette situation est extraordinaire et qu’elle demande des mesures qui le sont tout autant. Est-ce que vous pourrez être aussi performant qu’à l’habitude? La réponse est non.

Il faut donc avant tout ajuster ses attentes. Cela laisse moins de place aux pensées qui peuvent provoquer du stress et des réactions émotives déstabilisantes pour les enfants (colère, irritabilité).

Enfants et télétravail: flexibilité

Les enfants ne regardent habituellement pas la télévision en semaine? Eh bien, ils pourront cette fois-ci! Ils ne jouent pas plus d’une heure par jour aux jeux vidéo? Exceptionnellement, Zelda est au menu trois fois par jour!

Je vous rassure, ce n’est pas quelques semaines de surconsommation de télévision ou de jeux vidéo qui auront un impact sur leur développement. L’impatience et l’irritabilité d’un parent dépassé par les événements pourraient avoir un impact plus négatif sur l’enfant qu’une surdose de Mario Kart!

Miser sur la routine pour gagner du temps de travail

Il faut trouver un juste milieu: des plages horaires pour le télétravail et du temps à consacrer aux activités avec les enfants. D’ailleurs, la première mesure reste l’instauration d’une routine claire, un peu comme à la garderie et à l’école. On se lève le matin, on commence notre routine et on planifie la journée. La routine a l’avantage de sécuriser les enfants et permet de planifier sa journée de travail.

Pour ne pas être dérangé, les activités qui impliquent une immersion de l’enfant, comme écouter un film ou jouer à un jeu, sont évidemment un avantage. Aussi, s’installer dans un espace réservé au travail envoie un signal clair à l’enfant que vous travaillez.

Ensuite, comme à la récréation, il vaut mieux sortir dehors: une marche, du vélo, prendre l’air quoi! Ajoutez quelques activités scolaires avec une légère supervision et vous avez organisé votre journée.

Bien sûr, cette organisation doit s’adapter à l’âge de l’enfant. Certains profiteront de la sieste de bébé pour avancer leur travail. D’autres pourront dégager des moments grâce à l’autre parent qui prendra le relais, mais une chose est certaine, vous ne serez pas aussi productif qu’au bureau.

Cet article a été écrit par Dr Nicolas Chevrier, psychologue.