L’université de Sherbrooke est toujours première!

Pour une cinquième année consécutive, l’Université de Sherbrooke sort grande gagnante selon la satisfaction des étudiants, parmi les 15 grandes universités du pays dotées d’une Faculté de médecine.

Près de 14 000 étudiants universitaires canadiens ont répondu au sondage en ligne du magazine Maclean’s, donnant leur avis sur les professeurs et le personnel, la vie en résidence et les possibilités d’activités parascolaires et d’éducation expérientielle, comme les programmes coopératifs. Des questions d’actualité telles que les services offerts en santé mentale et la prévention des agressions sexuelles sur le campus ont également été évaluées par les étudiants. Maclean’s a aussi inclus une question demandant aux étudiants d’évaluer dans quelle mesure leur université rend les histoires, les cultures et les langues autochtones visibles sur le campus.

Un résultat qui a du poids

Pour l’Université de Sherbrooke, le résultat est d’autant plus significatif cette année, alors que le coup de sonde, mené entre février et septembre 2020, prend en compte la situation inédite de COVID-19 et la décision de l’institution de tenir un maximum d’activités en présentiel sur ses campus.

«Ce niveau exceptionnel d’appréciation de la part de nos étudiantes et étudiants, qui se maintient dans une période tout aussi exceptionnelle, nous confirme que notre mobilisation autour d’une approche audacieuse visant à offrir la meilleure expérience universitaire en présentiel à notre communauté étudiante, dans le contexte actuel, porte ses fruits», affirme par voie de communiqué le professeur Pierre Cossette, recteur de l’Université de Sherbrooke.