Plateau-Mont-Royal: renforcer les liens de la communauté par le vélo

Le magasin de vélos Seven Peaks s’est associé avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin d’effectuer un don de vélos aux jeunes défavorisés de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. La distribution de vélos a eu lieu le 16 juillet dernier au parc La Fontaine, au Jardin du petit monde à bicyclette.

C’est au Salon du vélo de Montréal que ce partenariat a pris forme, lorsque l’agente du poste de quartier 38 Véronique Vertefeuille a rencontré Pierre Rainville, propriétaire du magasin de vélos Seven Peaks. «Nous voulions créer ensemble un projet à caractère communautaire autour du vélo», explique l’agente Vertefeuille, également patrouilleuse à vélo et agente sociocommunautaire depuis maintenant un an.

Deux dons ont été effectués par le magasin. Le premier a été fait envers l’organisme communautaire les Dîners St-Louis, qui dessert depuis 40 ans les jeunes itinérants ou marginalisés de 18 à 30 ans sur le Plateau-du-Mont-Royal. Dix vélos ont ainsi pu être distribués à l’organisme pour aider les jeunes de l’organisation à se déplacer lorsqu’ils effectueront des travaux pour des personnes âgées.

Un deuxième don de 17 vélos a été effectué envers plusieurs jeunes du secondaire issus de l’arrondissement. Ces derniers ont été sélectionnés par leur Centre de service scolaire en fonction de leur histoire et de leur parcours. «Les critères étaient larges», précise l’agente Vertefeuille.

Rassembler la communauté

Plus qu’une action de solidarité, le projet vise à rassembler les citoyens de la communauté du Plateau-Mont-Royal que ce soit élèves, jeunes marginalisés, organismes communautaires, commerçants ou services de police. «Je ne savais pas que le SPVM était autant impliqué au niveau communautaire et je trouve ça beau de savoir qu’un département de la police est orienté vers l’entraide», confie monsieur Rainville à Métro.

Le magasin de vélos a déjà participé à des projets communautaires de ce genre puisque chaque année il essaye de se trouver une cause à défendre ou une action à réaliser. Le magasin n’avait cependant jamais élaboré un tel projet avec la police.

Nous, on fait un beau geste en aidant les jeunes à avoir des vélos. Par contre, le but ultime était de créer une osmose entre citoyens, jeunes et policiers afin d’obtenir un projet pacifique et non ostracisant. Pierre Rainville, propriétaire du magasin Seven Peaks.

De son côté, l’agente Vertefeuille explique également avoir imaginé ce projet comme un vecteur de rassemblement pour la communauté du Plateau-Mont-Royal. «C’est aussi une manière d’impliquer la population et les jeunes dans une mobilité plus active», rajoute l’agente, qui aimerait continuer à s’impliquer dans ce type d’événements dans le futur.