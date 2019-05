Cette semaine, Métro craque pour Tuca & Bertie, Rocketman, La goûteuse d’Hitler…

Tuca & Bertie

Les fans de la série animée BoJack Horseman ne seront pas dépaysés par les couleurs- ultra-vives et l’univers animalier complètement déjanté tout droit sortis de l’imagination débordante de la dessinatrice Lisa Hanawalt. Heureusement, le quotidien des inséparables Tuca et Bertie est beaucoup plus lumineux et hop-la-vie que celui du dépressif cheval BoJack, même si les deux amies au tournant de la trentaine connaissent elles aussi des difficultés, patriarcat oblige. Dès le premier épisode, on s’attache terriblement à l’extravagante et extravertie Tuca (personnifiée énergiquement par Tiffany Haddish) et à la réservée, mais ô combien adorable Bertie (impeccable Ali Wong). Les 10 épisodes de la première saison sont disponibles sur Netflix. –Marie-Lise Rousseau

Contacts

Décidément, la descendance de Félix Leclerc a hérité de sa fibre artistique. Si on connaît bien le travail de réalisateur de son fils Francis, c’est moins le cas de celui de directeur photo de l’aîné Martin, qui a pourtant connu une prolifique carrière à l’ONF. Sa passion contagieuse pour les gens et les images – «Pour voir, il faut écouter», dit-il sagement – l’a mené aux quatre coins du monde, dont plusieurs fois en compagnie de Pierre Perreault. Dans cette très jolie BD dans laquelle elle plonge dans ses souvenirs d’enfance, Mélanie Leclerc retrace avec affection l’important legs de son père à notre cinématographie. Aux éditions Mécanique générale. –Marie-Lise Rousseau

Rocketman

On ne voit pas Sir Elton John sous son plus beau jour dans ce biopic signé Dexter Fletcher. On le voit plutôt toucher le fond du baril, high as a kite, insulter ses proches, péter des crises, vomir ses tripes… Cette déroutante démonstration de vulnérabilité est une des nombreuses forces de Rocketman, qui évoque sans complaisance la jeunesse, puis l’ascension fulgurante de l’interprète de Your Song et de Bennie and the Jets. À l’image du flamboyant chanteur, cette «dramédie musicale» est audacieuse, notamment grâce à ses nombreuses scènes chantées – hommages à ses plus grands succès – qui s’intègrent à merveille dans la trame narrative. Dans la peau du légendaire pianiste, Taron Egerton est touchant et crédible. –Marie-Lise Rousseau

La goûteuse d’Hitler

Notre nouvelle écrivaine préférée est italienne! Ce roman, dont l’héroïne est une Berlinoise antinazie de 26 ans commence en 1943, à deux pas du principal quartier général d’Hitler. Les SS ne donnent pas le choix à Rosa Sauer : elle devra tester les repas du dictateur. L’auteure, Rosella Postorino, aussi journaliste et éditrice, a remporté de nombreux prix littéraires pour cette œuvre. Ses trois premiers romans, La stanza di sopra, L’estate che perdemmo Dio et Il corpo docile, ont aussi eu du succès. Espérons qu’on les traduira bien vite en français! Aux éditions Albin Michel. –Jessica Dostie

Histoire secrète de l’antiterrorisme

La France a une longue et triste histoire avec le terrorisme. Le documentaire en deux parties Histoire secrète de l’antiterrorisme retrace en détail et de l’intérieur les hauts et les bas de ce combat sans fin. Grâce à des entrevues passionnantes avec des hauts gradés (procureurs, juges, membres de la police et des services de renseignement), on parvient à comprendre les rouages de la complexe administration française et de sa lutte contre un ennemi invisible. Factuel sans être froid, le documentaire de Patrick Rotman pose un regard éclairant sur des tragédies comme celle du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Deuxième épisode lundi prochain à 21 h à TV5. –Benoit Valois-Nadeau

La fille dans l’écran

Paralysée par l’anxiété, Coline vit chez ses grands-parents au fin fond du Périgord, tout en caressant le rêve de devenir illustratrice. Installée à Montréal, Marley tente, elle, de trouver sa voie malgré une relation toxique et un emploi qui ne mène nulle part. Écrit et dessiné à quatre mains par Manon Desveaux et Lou Lubie, La fille de l’écran raconte la rencontre virtuelle entre ces deux femmes un peu perdues dans la vie adulte. Un récit touchant tout en douceur. Aux éditions Somme Toute. –Benoit Valois-Nadeau

Doom Patrol

Qu’est devenu Brendan Fraser? vous demandiez-vous. Eh bien, il a rejoint une distribution plutôt incroyable (Matt Bomer, Timothy Dalton, Diane Guerrero) dans la série Doom Patrol, basée sur les personnages de DC. Au fil des 15 épisodes marqués par des intrigues psycho-logiques, on apprend à connaître Robotman, Negative Man, Elasti Woman, ainsi que Jane et ses 64 personnalités, ces héros qui seraient super s’ils ne laissaient pas leur passé les freiner. L’action se déroule à une époque parfois floue, mais elle a lieu dans des décors et des prises de vue superbes. Le groupe insolite a été introduit dans Titans, mais il a tellement volé la vedette qu’il a rapidement eu droit à sa propre série. Sur Crave TV. –Carine Touma

Et on se désole pour…

Le silence des studios dans le débat sur l’avortement



L’argent gouverne le monde, dit-on. On rêve, mais si on privait de précieux revenus les États américains ayant adopté des lois restreignant dangereusement l’accès à l’avortement, on pourrait peut-être renverser la vapeur? Il s’avère que l’industrie du cinéma génère des milliards de dollars en Géorgie en raison des généreux avantages fiscaux qui y sont offerts. C’est pourquoi des acteurs du milieu demandent aux studios hollywoodiens de boycotter le Peach State. Mais jusqu’ici, seuls Netflix, Disney et WarnerMedia se sont timidement prononcés sur le sujet, disant prévoir revoir leurs pratiques si la législation entre en vigueur. –Marie-Lise Rousseau