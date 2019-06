Les expositions à visiter dans les musées montréalais pendant la saison estivale

Les activités extérieures ne manquent pas à Montréal l’été, mais lorsque la météo fait des siennes, profitez-en pour rendre visite aux plus grandes œuvres d’art du monde, exposées dans les musées de la métropole; émotions garanties!

• Musée des beaux-arts de Montréal

Les collections permanentes du Musée des beaux-arts regorgent de splendeurs. Les œuvres de maîtres tels que Cézanne, Courbet, Dali, Picasso, Rodin, Matisse et Monet y sont exposées, dont Portrait de jeune femme de Rembrandt; une pièce remarquable, précieuse et rare qui vous chavirera à coup sûr.

mbam.qc.ca

• Musée McCord

Du 13 juin au 15 septembre, rendez-vous au musée McCord pour y découvrir l’exposition Le Projet Polaroid. À l’intersection de l’art et de la technologie, les œuvres présentées font la démonstration de la créativité déployée dans la photographie Polaroid.

musee-mccord.qc.ca

• Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)

Le MAC rouvre ses portes demain pour présenter quatre nouvelles expositions. Musique, installations, peinture, sculptures, photographies, vidéos, performances… Le travail de Rebecca Belmore, Ragnar Kjartansson, Nadia Myre, Chloë Lum et Yannick Desranleau saura vous faire vivre l’art contemporain.

macm.org

• Phi

Le célèbre acteur canadien Jim Carrey vous donne rendez-vous au Centre Phi pour visiter son exposition This Light Never Goes Out. Dès demain, et ce jusqu’au 1er septembre, admirez la sélection de dessins engagés explorant le rôle de l’artiste dans le discours politique. Après Jim Carrey l’acteur, Jim Carrey l’artiste visuel.

phi-centre.com

• Musée Pointe-à-Callière

Centre d’archéologie et d’histoire de Montréal, le musée Pointe-à-Callière présente Cirque!, une exposition présentant plus de 350 objets et archives qui recréent l’univers fantastique du cirque. Du 3 juin au 18 octobre, le public est invité à découvrir les dessous de l’art du cirque.

pacmusee.qc.ca