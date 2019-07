Laurentides: cinq événements culturels à ne pas rater

Les artistes se posent dans les Laurentides cet été pour offrir des performances de musique, de danse, de théâtre, et bien plus encore! Pendant les vacances, sortez de la ville pour vous reconnecter avec la nature et pour voir un bon spectacle.

Les rythmes Tremblant





Ce festival propose des spectacles de musique gratuits pendant 10 jours. Des artistes d’ici et d’ailleurs défileront sur les scènes de la Place Saint-Bernard et la Promenade Deslauriers pour le plaisir des yeux et des oreilles, et ce, tout à fait gratuitement.

Quand : 19 au 28 juillet 2019

Où : Mont-Tremblant

Festival des arts de Saint-Sauveur





Ce festival est un des plus importants rendez-vous de la danse et de la musique au Québec. Emplissez-vous de la Symphonie no 5 de Tchaïkovski par l’OM, dirigé par le chef Yannick Nézet-Séguin, ou laissez-vous inspirer par les chorégraphies énergiques de la troupe Complexions Contemporary Ballet.

Quand : 25 juil. au 5 août 2019

Où : Saint-Sauveur

Théâtre d’été





Le théâtre Gilles-Vigneault, en codiffusion avec DUCEPPE, présente une programmation estivale des plus intéressante. Voyez Le bizarre incident du chien pendant la nuit, une incursion dans l’univers d’un jeune homme autiste, ou encore Fun Home – Album de famille, une pièce saluée par la critique du monde entier mettant en vedette Ève Landry.

Quand : 12 juil. au 10 août 2019

Où : Saint-Jérôme

AIM





Pendant 3 jours, les festivaliers pourront assister à des performances de musique électronique en continu qui dureront plus de 32 heures, un événement unique au Canada! Situé au fabuleux parc Carillon, l’endroit possède une section de camping aménagée spécialement dans le cadre du festival. Couchez sur place et ne manquez pas une seule seconde de musique!

Quand : 12 au 14 juillet 2019

Où : Saint-André-d’Argenteuil

Rire dans les Laurentides





Le Patriote, célèbre théâtre situé à Sainte-Agathe-des-Monts, présente une programmation humoristique impressionnante cet été. Les spectacles d’humour de Patrick Groulx, Philippe Laprise, Mike Ward, Billy Tellier, ainsi que la pièce de théâtre Garçon, une comédie de Stéphane E. Roy, sont au menu pour vous faire rire aux éclats.

Quand : 11 juil. au 24 août 2019

Où : Sainte-Agathe-des-Monts