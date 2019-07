Plusieurs Québécois nommés au Polaris

Le Québec est bien représenté parmi les artistes sélectionnés dans la courte liste du prestigieux prix Polaris.

Cinq des dix finalistes sont établis dans la belle province, soit Elisapie, Les Louanges, Dominique Fils-Aimé, FET.NAT et Marie Davidson. Ils sont nominés respectivement pour leurs albums The Ballad of the Runaway Girl, La nuit est une panthère, Stay Tuned!, Le mal et Working Class Woman.

Les autres albums en nomination sont 13th Floor de Haviah Mighty, A Short Story About A War de Shad, Morbid Steffde PUP, Being Human In Public de Jessie Revez et Trapline de Snotty Nose Rez Kids.

Le prix Polaris, accompagné d’une bourse de 50 000$, est décerné chaque année par un jury formé de journalistes spécialisés à l’album canadien de l’année.

La remise du prix aura lieu le 16 septembre prochain à Toronto.