Tarantino travaille sur une série inspirée de Once Upon a Time in Hollywood

Le réalisateur, qui sera de retour au cinéma avec Once Upon a Time in Hollywood le 26 juillet, a confié dans une entrevue au site spécialisé Deadline son projet de série inspirée de son propre film.

La série portera le nom de Bounty Law, série dans laquelle joue Rick Dalton, personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans le film de Tarantino. Ce dernier a déjà écrit cinq épisodes et prévoit d’en signer trois autres.

5 épisodes et plus si affinités

Un projet déjà bien entamé puisque Quentin Tarantino a d’ores et déjà signé les cinq premiers épisodes. «En regardant plusieurs vieilles séries, je me suis plongé dans Bounty Law. J’ai fini par commencer à vraiment apprécier l’idée de Jake Cahill [personnage qu’interprète Rick Dalton, lui-même joué par Leonardo DiCaprio dans le film, ndlr] en tant que personnage.», a révélé le cinéaste. «J’ai écrit cinq épisodes différents pour un éventuel Bounty Law, dans le style des séries western en noir et blanc, d’une durée de trente minutes», a-t-il dévoilé.

Plus habitué aux plateaux de cinéma qu’à ceux de la télévision, le réalisateur de Pulp Fiction sait qu’il pourra compter sur les grands acteurs du streaming, à présent habitués à travailler avec les plus grands cinéastes, comme en atteste l’Oscar du meilleur réalisateur attribué à Alfonso Cuarón pour son film Roma sur Netflix.

«Ça ne me dérangerait pas de le faire pour Netflix mais j’aimerais le réaliser comme un film», a expliqué Quentin Tarantino qui n’exclut pas les autres chaînes de télévision américaines telles que Showtime, HBO ou encore FX.

Loin de s’arrêter à une mini-série de cinq épisodes, Quentin Tarantino a admis avoir déjà une idée pour d’autres épisodes. «J’ai les grandes lignes pour à peu près trois autres épisodes. Je vais probablement les écrire et puis réaliser chacun des épisodes. Ils auront une durée de trente minutes».

Le retour de Leo ?

Si le développement semble déjà bien être lancé du côté de l’écriture, reste à savoir si Leonardo DiCaprio sera de retour dans la peau de Rick Dalton. Dans le film Once Upon a Time in Hollywood, son personnage y interprète le rôle de Jake Cahill, le personnage dans la fiction Bounty Law. Une fiction dans la fiction, donc.

Un choix fortement approuvé par Quentin Tarantino, qui ne se fait pourtant pas trop d’illusions sur cette possibilité: «Je ne peux pas imaginer Leonardo vouloir le faire. Engagé quelqu’un d’autre? S’il veut le faire, ce serait génial. Mais je ne compte pas dessus», a-t-il précisé.

Leonardo DiCaprio avait pourtant commencé sa carrière d’acteur à la télévision dans les séries Les nouvelles aventures de Lassie, Parenthood ou encore Quoi de neuf, docteur ?, avant de connaître le succès au cinéma.