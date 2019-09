«L’Intouchable, Harvey Weinstein» rassemble un million de téléspectateurs

L’homme par qui a commencé le scandale «Me Too» attire toujours autant les foules. Le documentaire choc L’intouchable, Harvey Weinstein (Untouchable: The Rise and Fall Of Harvey Weinstein) a été regardé par un million de téléspectateurs à la télévision britannique, a rapporté Deadline ce lundi 2 septembre 2019.

Diffusé ce dimanche 1er septembre sur la chaîne de télévision BBC Two, le documentaire de 90 minutes signé Ursula MacFarlane a vu un pic d’audience atteindre la barre du million entre 21 heures et 22h30. En moyenne, ils sont 942 000 téléspectateurs à avoir suivi l’enquête sur le producteur hollywoodien accusé d’agressions sexuelles. Un score respectable sans être extraordinaire comparé aux audiences de la chaîne. Le même soir, la série à succès Peaky Blinders a attiré en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs sur BBC One.

Réalisé par Ursula MacFarlane, à qui l’on doit One Deadly Weekend in America ou encore Charlie Hebdo: Three Days that Shook Paris, le documentaire a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance en janvier 2019. Il raconte comment Harvey Weinstein a conquis les sommets avant de basculer dans l’horreur. Paz de la Huerta, Caitlin Dulany ou encore Rosanna Arquette, entre autres, sont passées devant la caméra pour décrire son mode opératoire. Le documentaire révèle aussi les moyens mis en place par l’ancien fondateur de Miramax pour cacher ses zones d’ombre grâce à l’aide d’agences privées et à son contrôle sur les médias. Le journaliste Ronan Farrow, par qui a éclaté ce scandale, y livre une interview aux côtés de ses collègues Jodi Kantor et Megan Twohey.

Le documentaire est disponible depuis le 2 septembre sur la plateforme de streaming Hulu aux États-Unis.