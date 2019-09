La collection personnelle d’Anthony Bourdain vendue aux enchères

Une collection d’objets d’art ayant appartenu au chef Anthony Bourdain, disparu en juin dernier, sera au catalogue d’une vente aux enchères organisée en ligne au mois d’octobre.

Le catalogue de la vente organisée par la maison new-yorkaise Lark Mason Associates comporte 200 objets acquis par Anthony Bourdain au cours de sa vie: œuvres d’art, livres, meubles et manuscrits personnels. Parmi eux figure un tableau de 2016 du Canadien Brad Phillips. L’huile s’intitule Cristine and me as Still-Life.

On trouve aussi deux sérigraphies de l’illustrateur gallois Ralph Steadman et deux tableaux de l’Américain John Lurie. Steadman a plusieurs fois collaboré avec Bourdain, à la création de la couverture du livre de recettes Appetites (2016), par exemple. Il a également participé à l’émission du chef Parts Unknown.

The Sky Is Falling, I Am Learning to Live with It de John Lurie, l’une des vedettes de la vente, a coûté 19 000$ au chef. Il l’a acquise quelques jours avant de se donner la mort, à l’âge de 61 ans.

Une collection estimée à 400 000$

La plupart des oeuvres sont estimées à moins de 5000$, bien que Lark Mason Associates estime la valeur de la collection privée de Bourdain à 400 000$. L’objet le plus convoité de la vente est un couteau en acier et météorite spécialement fabriqué pour le chef. Il devrait rapporter entre 4000$ et 6000$. Le célèbre Bob Kramer l’a créé pour Bourdain en 2016.

La vente Property from the Collection of Anthony Bourdain aura lieu du 9 au 30 octobre en ligne sur iGavel. Trois expositions des objets du catalogue sont organisées à New York, Savannah (Georgie) et New Braunfels (Texas).

La femme de Bourdain, Ottavia Busia, et sa petite-fille, Ariane, recevront 60% de ce que rapportera la vente. Le reste sera reversé à la bourse Anthony Bourdain Legacy de l’Institut culinaire américain. L’obtention de cette bourse permet de passer un semestre à l’étranger ou de profiter des cours de cuisine internationaux de l’école.