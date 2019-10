Marc Jacobs va mettre aux enchères des tableaux de sa collection personnelle

Le créateur de mode américain Marc Jacobs a décidé de présenter aux enchères chez Sotheby’s Hong Kong plusieurs oeuvres de sa collection d’art contemporain estimées entre 3 et 4,5 M€. Le vente aura lieu les 14 et 15 novembre 2019.

Andy Warhol, John Currin, Mark Grotjahn, Elizabeth Peyton ou encore Richard Prince font partie des artistes dont les toiles seront mises en vente à Hong Kong via donc Sotheby’s au profit de l’ancien directeur de création de la maison Louis Vuitton (1997-2013).

«Je ne suis pas Marie Kondo. Je n’ai pas décidé que tout devait partir», a expliqué Marc Jacobs au site Internet de Sotheby’s. «J’ai réfléchi à mon rôle de collectionneur d’art et j’ai senti qu’il était temps de saisir l’opportunité de recommencer une nouvelle fois».

Parmi les oeuvres proposées à la vente, il y a La Pénitente de John Currin qui date de 2004 et qui représente un portrait de Rachel Feinstein, épouse et muse de l’artiste. La peinture est une inspiration venue de la Renaissance comme était représentée souvent Marie Madeleine, pénitente parmi les pénitentes. Marc Jacobs est devenu une relation du peintre et l’un de ses plus fins connaisseurs.

On retrouve également un tableau sans titre mais connu comme le Papillon de lavande sur du vert, oeuvre de Mark Grotjahn et faisant partie d’une série nommée Peintures de Papillon, très graphique et géométrique. Une toile de cette série s’est déjà vendue en France en 2017 pour 15,1 M€.

La sélection de Marc Jacobs comprend également plusieurs peintures d’Elizabeth Peyton, devenue amie du créateur au fil des années, ainsi qu’un petit triptyque signé Andy Wahrol intitulé Flowers.