Une satire musicale sur Michael Jackson produite par Johnny Depp

L’accessoire à sequins est peut-être le plus connu du Roi de la Pop, avec ses chaussettes assorties et son chapeau. Il a été popularisé lorsqu’il a livré sa première performance du «moonwalk» lors de l’émission spéciale diffusée sur NBC Motown 25, le 16 mai 1983. Ce gant a été vendu aux enchères en novembre 2009 par la maison Julien’s, il avait atteint les 420 000$.

Cette comédie musicale non officielle, intitulée For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove (Pour l’amour d’un gant: une fable musicale non-autorisée sur la vie de Michael Jackson racontée par son gant) sera mise en scène par l’Américain Julien Nitzberg.

Ce metteur en scène et réalisateur de films s’est fait connaître avec son documentaire, The Wild and Wonderful Whites of West Virginia en 2009, qui suivait une famille de célèbres bandits.

Bien que peu de détails concernant cet énième projet sur la vie de Michael Jackson, et sûrement le plus décalé, aient été dévoilés, cette satire se présente comme «une vision nouvelle et révisionniste des étranges forces qui ont modelé Jackson et les scandales qui l’ont tourmenté.»

Dans un récent entretien avec Page Six, Julien Nitzberg a révélé qu’une grande chaîne de télé américaine lui avait initialement commandé un film sur Michael Jackson, il y a plusieurs années. Ce projet avait été abandonné car ils n’arrivaient pas à tomber d’accord sur la manière d’aborder les accusations de pédophilies qui ont entaché la carrière du chanteur.

Le réalisateur se souvient avoir expliqué son délire à la chaîne en ces termes: «Tout ce dont est accusé MJ a en fait été causé par son gant, qui n’est autre qu’un extra-terrestre qui se nourrit du sang de jeunes garçons». Reste à savoir comment cette folle histoire sera retranscrite sur scène, avec dans le rôle principal «un gant qui chante et qui danse».

Julien Nitzberg a repensé son projet pour la scène, avec l’aide de la compagnie de production de Johnny Depp, Infinitum Nihil, avec laquelle il avait précédemment collaboré sur un biopic du chanteur américain plus confidentiel, Tiny Tim.

La première représentation de la comédie musicale For the Love of a Glove est prévue pour le 25 janvier prochain au Carl Sagan and Ann Druyan theatre de Los Angeles.

Ce projet n’est qu’un parmi une multitude d’autres s’intéressant à la vie de l’ex-leader de la famille Jackson. Il y a quelques jours, le producteur de Bohemian Rhapsody, Graham King, aurait acquis les droits pour réaliser un film, autorisé cette fois, sur le King of Pop.

Ce biopic, dont l’écriture sera confiée au scénariste américain John Logan, devrait raconter la vie de l’enfant prodige, de ses débuts dans l’Indiana avec les Jackson 5 jusqu’à sa mort en juin 2009.