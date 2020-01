«Circles», l’album posthume de Mac Miller

C’est la famille de Mac Miller qui a annoncé la nouvelle via son compte Instagram.

Miller travaillait sur ce fameux disque peu de temps avant son décès. Sa famille précise que cet LP était en lien avec son dernier opus Swimming, paru en 2018. Un projet sur lequel avait travaillé le producteur Jon Brion, qui s’est chargé de parachever Circles.

La publication précise aussi qu’il s’agira du dernier post sur les réseaux sociaux du rappeur décédé, et que tout autre information le concernant sera à retrouver sur le compte @92tilinfinity.

«We are so grateful to Jon and to those who gave their best to the difficult and emotional task of putting out this body of work», a ajouté la famille.

«Nous sommes tellement reconnaissants envers Jon et tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour participer à la publication de son travail, une tâche difficile et émouvante.»

Le rappeur américain Mac Miller est décédé en septembre 2018 d’une probable overdose, laissant derrière lui un vaste catalogue de morceaux inédits.