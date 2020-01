Cerebrum sera de retour pour une deuxième saison

Nouvelle incursion dans l’univers de la santé mentale. Après le succès de la saison 1, la série de Radio-Canada, Cerebrum, reviendra sur la grille de ses programmes 2020-2021 avec 10 nouveaux épisodes.

Les deux acteurs vedettes de Cerebrum, Christine Beaulieu et Claude Legault, ont ainsi été reconduits pour cette deuxième saison. Elle, reprendra le rôle de l’enquêtrice Simone Vallier, et lui, celui du renommé psychiatre Henri Lacombe. Richard Blaimert, auteur de la série, et Guy Édoin assureront une nouvelle fois la réalisation.

Si l’intrigue de la première saison tournait autour de l’enquête sur la disparition de la psychologue et femme du docteur Lacombe, Anne Beaulieu, la suite les conduira cinq mois après l’épilogue.

Bouleversé, Henri revient d’un voyage en Asie et doit reprendre le cour de sa vie, invitant les spectateurs à replonger avec lui dans les tumultes de la santé mentale. Le docteur Lacombe retrouve ainsi l’Institut et ses patients, mais aussi une vie personnelle et familiale parfois tendue.

Très vite, il renouera avec Simone Beaulieu qui tente de résoudre une sordide affaire de meurtres de jeunes femmes.

La première saison de Cerebrum est rediffusée chaque mercredi à 21h sur ICI TÉLÉ. Elle est également toujours disponible sur la plateforme de la chaîne ICI TOU.TV EXTRA.