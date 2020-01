Roger Waters des Pink Floyd au Centre Bell le 23 juillet

Le légendaire chanteur et bassiste de Pink Floyd, Roger Waters, donnera un concert à Montréal cet été dans le cadre de sa tournée mondiale This is not a drill. Le membre fondateur du groupe sera en effet sur la scène du Centre Bell le 23 juillet prochain.

En septembre l’année dernière, Roger Waters déclarait dans une entrevue à Rolling Stone à propos de son spectacle que celui-ci n’aurait «pas de limites». «Mon travail est de me dire, « Eh bien, comment puis-je rendre le rock & roll plus intéressant ou théâtral ou excitant ou visuel ou musical ou peu importe? » C’est ce que je fais depuis 50 ans, m’exprimer», a-t-il dit.

L’ancien de Pink Floyd promet donc un moment inoubliable à son public puisque le concert serait «la production cinématographique la plus saisissante jamais présentée sur une scène rock. Il devrait y avoir des Oscars pour ce genre de spectacle», selon magazine musical américain Billboard.

Sa précédente tournée mondiale, Us + Them, remonte à 2017 et 2018.

Les billets pour assister au spectacle de Roger Waters seront mis en vente le vendredi 7 février à partir de 10h.