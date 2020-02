Les Backstreet Boys de retour au Centre Bell en septembre

Forts du succès de leur tournée mondiale «DNA», les Backstreet Boys viennent d’annoncer y ajouter de nombreuses dates en Amérique du Nord. Ils se produiront ainsi au Centre Bell le 16 septembre.

Oh my god, they’re back again! Les Backstreet Boys seront de retour à Montréal à la fin de l’été, un peu plus d’un an après leur prestation à guichets fermés au Centre Bell. Rappelons d’ailleurs qu’en novembre 2018 les billets s’étaient envolés en trente minutes lors de leur mise en vente.

Cette fois, les tickets seront disponibles à partir du vendredi 14 février à 10h.

Les fans seront donc ravis de retrouver le groupe avec leurs succès les plus populaires. «Nous donnons 100% à nos fans, soir après soir, livrant le meilleur spectacle des Backstreet Boys que nous pouvons. Nous chantons nos succès, nous dansons comme des fous, et nous le faisons parce que nous aimons nos fans» a déclaré AJ McLean dans un communiqué.

«Nous avons les meilleurs fans au monde. Ils viennent faire la fête et chanter à tue-tête, et nous nous nourrissons de cette énergie. Nous sommes impatients de retourner sur la route avec ce spectacle cet été» a-t-il ajouté.

Les Backstreet Boys joueront également à Québec le 15 septembre et le 18 septembre à Toronto.

Pour bien commencer la semaine, Métro vous met dans la tête l’une de leurs chansons cultes, I Want It That Way.