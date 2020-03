En plus d’être le contexte idéal pour profiter des joies de l’hiver, la semaine de relâche est une belle occasion de faire le plein de culture. Métro fait le tour des activités culturelles qui sauront ravir petits et grands.

Le FIFEM

Depuis 23 ans, le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) est un incontournable de la semaine de relâche. Pendant cette période, les jeunes cinéphiles peuvent apprécier des œuvres du monde entier, en courts et en longs métrages. La compétition met aux prises cette année des films des Pays-Bas, de la Corée du Sud, de la République tchèque, de l’Allemagne, de la Chine, de la Suède et de la France, dont 100 kilos d’étoiles, qui raconte l’histoire de Loïs, 16 ans, 100 kilos, qui rêve de devenir astronaute. Au Cinéma Beaubien jusqu’au 8 mars.

Grande Bibliothèque

La Grande Bibliothèque déborde toujours d’activités pour les tout-petits, et c’est encore plus vrai pendant la relâche. En plus de pouvoir emprunter des livres, les jeunes auront l’occasion de participer à des jeux de société et d’assister à la projection de nouveaux classiques du cinéma jeunesse, dont Dilili à Paris et Histoire de jouets 4. À noter une présentation spéciale de la série L’heure du conte samedi prochain. Pour l’occasion, les histoires seront narrées par le célèbre météorologue Pascal Yiacouvakis.

Les musées

Les musées ne manquent pas à Montréal et ils ouvrent grand leurs portes aux enfants. Le Musée des beaux-arts propose notamment des ateliers de création pour les jeunes de deux ans et plus. L’exposition Momies égyptiennes: passé retrouvé, mystères dévoilés est quant à elle gratuite pour les 20 ans et moins.

Un peu plus loin rue Sherbrooke, le Musée McCord offre des contes et des projections de courts métrages. C’est aussi le dernier moment pour attraper l’expo À toi de jouer! Jeux de société plus grands que nature, qui se termine le 8 mars. Finalement, dans le Vieux-Montréal, le musée Pointe-à-Callière offre une foule d’activités autour de son exposition Les Incas… c’est le Pérou! Des alpagas seront sur place.

Le Centre Phi propose une expérience de réalité augmentée à la fois ludique et poétique avec l’exposition Mirages & miracles, d’Adrien M & Claire B. En utilisant un iPad fourni par le musée, les visiteurs peuvent y voir des objets inanimés prendre vie. L’exposition est gratuite pour les 12 ans et moins.