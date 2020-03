À l’heure du coronavirus, s’en sortir sans sortir avec le cinéma

Épidémie de coronavirus oblige, la société tourne au ralenti. En ces temps de distanciation sociale, mieux vaut donc rester au chaud chez soi pour une séance de cinéma maison. Si vous êtes à court d’idées pour occuper vos soirées, Métro a pensé à tout. La rédaction vous a donc concocté une liste de films qui sortent de l’ordinaire. Pas de quoi s’ennuyer pendant un bon moment!

Netflix

Tout le monde, ou presque, a aujourd’hui un compte Netflix. Qu’il soit à son nom ou emprunté à un proche, le service de streaming est devenu aussi indispensable que Facebook.

Si le service est connu pour ses séries et ses films à succès, comme Stranger Things, House of Cards ou encore plus récemment Love is Blind, la plateforme regorge également de très bonnes mini-séries explicatives, comme les différentes séries Explained de Vox, Broken, ou encore Patriot Act du talentueux humoriste Hasan Minaj. Ces jolis formats courts nous permettent de développer notre culture générale.

Parce que confinement ne rime pas forcément avec télé-réalité, on vous suggère aussi quelques films:

Atlantique de Mati Diop

Border d’Ali Abbasi

Capharnaüm de Nadine Labaki

Hereditary d’Ari Aster

Citizen Kane d’Orson Welles

Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry

Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher

Much Loved de Nabil Ayouch

Claire Aboudarham

The Criterion Channel

Avec une banque de plus de 1000 classiques du cinéma, The Criterion Channel vous permettra de voir ou revoir les plus grandes œuvres du 7e art. Après un essai gratuit de deux semaines, il vous en coûtera ensuite 10,99 $ US par mois.

Une retrospective sur l’actrice Anna Karina, disparue en décembre dernier, organisée par la Cinémathèque en mars, a du être annulée. Bonne nouvelle, The Criterion Channel propose une séance de rattrapage avec sa collection consacrée à la muse de Jean-Luc Godard. Pierrot le fou, Vivre sa vie, Une femme est femme du réalisateur français ou encore La Religieuse de Jacques Rivette y sont ainsi disponibles.

Certains immanquables:

8½ de Federico Fellini, avec Marcello Mastroiani et Claudia Cardinale

Mauvais sang de Leos Carax, avec Juliette Binoche et Denis Lavant

Belle de jour de Luis Buñuel, avec Catherine Deneuve

Le Septième sceau d’Ingmar Bergman, avec Max von Sydow

In the Mood for Love de Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung et Tony Leung Chiu-Wai

Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, avec Adèle Haenel

Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda

The Lady Vanishes d’Alfred Hitchcock

Jules et Jim de François Truffaut, avec Jeanne Moreau

Dr Strangelove de Stanley Kubrick, avec Peter Sellers

Amélie Revert

L’Office National du Film du Canada

L’offre de l’ONF a de quoi satisfaire tout le monde. Fiction, courts métrages, animation, documentaires, séries… Il y en a pour tous les goûts et certaines œuvres sont même disponibles gratuitement!

Comme expliqué sur son site, les films qui composent la collection de l’ONF «prennent position sur des enjeux mondiaux importants pour les Canadiens et les Canadiennes», comme les droits de la personne, les conflits internationaux ou encore l’art. Des séries d’animation sont également disponibles pour les plus jeunes.

Claire Aboudarham

Mubi

Tic tac… Tic tac… Ici, impossible de perdre deux heures à la recherche DU film à regarder. Mubi ne propose que 30 films à la fois sur sa plateforme, tous disponibles pendant 30 jours seulement, à raison d’un film mis en ligne par jour. Finie l’hésitation, place aux films indépendants, étrangers, en noir et blanc, aux documentaires et même aux films d’animation passés inaperçus auprès du grand public.

Ce mois-ci, on revoit, encore et encore, Freedom de Rodd Rathjen, So pretty de Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli et The Servant, de Joseph Losey.

Des longs métrages sont également disponibles à la location, comme Old Boy de Park Chan-wook, Nuit et brouillard d’Alain Resnais ou encore Le conformiste de Bernardo Bertolucci.

Profitez d’ailleurs d’un mois gratuit avec ce code.

Claire Aboudarham

Tënk

À peine débarquée au Québec, Tënk étanchera la soif des amateurs de documentaires. Depuis quelques semaines, Tënk met en effet à disposition de ses abonnés des films documentaires, majoritairement de production québécoise.

Parmi la trentaine de films actuellement disponibles sur la plateforme, Métro vous conseille vivement Les chiens-loups de Dominic Leclerc et Un jour, Pina a demandé de Chantal Akerman, consacré à la mythique chorégraphe Pina Baush.

Amélie Revert

Éléphant

Éléphant est une mine d’or du cinéma québécois. La plateforme répertorie des longs métrages de fiction d’ici et les rend accessible grâce à un service de location via Vidéotron ou iTunes.

Métro vous conseille:

Mourir à tue-tête d’Anne-Claire Poirier

Léolo de Jean-Claude Lauzon

Jésus de Montréal de Denys Arcand

Un 32 août sur Terre de Denis Villeneuve

L’homme à tout faire de Micheline Lanctôt

Amélie Revert