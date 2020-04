Le Gala Québec Cinéma 2020 annulé en raison de la pandémie

La présentation du Gala Québec Cinéma, prévu le 7 juin, a été annulé jeudi en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19.

Les organisateurs de l’événement n’excluent toutefois pas de tout de même remettre les prix Iris cette année, mais dans une formule différente.

«Nous sommes attristés de devoir annuler le gala cette année, mais déterminés à trouver des actions qui honoreront au fil des prochaines semaines et des prochains mois les personnes qui auraient dû être en lumière lors de ce gala», a déclaré par communiqué Dany Meloul, directrice de la télévision de Radio-Canada, diffuseur de l’événement.

«Québec Cinéma déploie actuellement toutes ses énergies pour trouver des solutions alternatives et innovantes pour célébrer cette exceptionnelle année de cinéma québécois et remettre les prix Iris tant mérités à nos artistes et artisans, a ajouté la directrice de Québec Cinéma Ségolène Roederer. Nous souhaitons que notre cinéma, source de grande fierté, puisse continuer à rejoindre le plus de foyers possible afin de nous divertir, nous enrichir et nous apaiser en cette période remplie de défis pour l’ensemble de nos concitoyens.»

Autrefois connu sous le nom de la soirée des Jutra, le gala Québéc Cinéma est présenté chaque année depuis 1999.