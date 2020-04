Festival HAHAHA et WiFi Comédie Club: l’humour se tourne vers le numérique

En attendant de pouvoir faire rire son public en salle, le Groupe Juste pour rire met sur pied le festival HAHAHA, qui aura lieu du 21 au 24 mai. L’humoriste Phil Roy lance pour sa part la salle virtuelle WiFi Comédie Club.

HAHAHA sera le premier festival d’humour francophone à avoir lieu entièrement sur le web, selon ses organisateurs. Pendant quatre jours, il diffusera plus de 20 spectacles d’humoristes québécois.

La programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines. Les billets seront ensuite mis en vente au hahaha.com.

En plus d’assister virtuellement à des représentations, un outil sera développé afin de permettre au public d’interagir avec les humoristes en temps réel.

«Les fans partout dans le monde sont plus que jamais prêts à se donner rendez-vous sur les plateformes numériques. Phénomène d’autant plus grandissant depuis le début de la situation planétaire actuelle», a déclaré le vice-président de l’organisation, Patrick Rozon.

Rappelons que le Groupe JPR a reporté récemment l’édition de ses festivals Juste pour rire, Just For Laughs et Zoofest à l’automne en raison des mesures de distanciation sociales afin de réduire la propagation de la COVID-19.

Le WiFi Comédie Club

De son côté, l’humoriste Phil Roy a lancé cette semaine le WiFi Comédie Club, une salle de spectacle virtuelle où lui et d’autres humoristes présenteront leur matériel devant 150 personnes six fois par semaine, du mercredi au samedi.

Phil Roy venait d’amorcer le rodage de son nouveau spectacle solo quand les mesures de confinement ont été mises en place. «Je cherchais une façon de pouvoir continuer à roder mon matériel, tout en divertissant les gens confinés à la maison», explique-t-il.

«Les médias sociaux permettent de faire des vidéos en direct, mais ne donnent pas une rétroaction comme on est habitué d’avoir, avec les rires et les réactions des gens, poursuit l’humoriste. J’ai donc pensé à créer une salle de spectacle virtuelle où on peut voir et entendre les gens.»

Pour assister aux représentations du WiFi Comédie Club, il suffit de s’inscrire au wificomedieclub.com. Le tout est gratuit, mais les spectateurs sont invités à faire un don au profit des Banques Alimentaires du Québec.