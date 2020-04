7e Ciel: on craque pour «Never Rarely Sometimes Always», «Kidding»…

Les journalistes de Métro vous présentent leurs sept coups de cœur culturels de la semaine, dont Never Rarely Sometimes Always, la saison 2 de Kidding et Premières armes.

Never Rarely Sometimes Always

Jamais, rarement, parfois, toujours. Ces quatre mots qui forment le titre de ce sensible et déchirant long métrage d’Eliza Hittman sont les choix de réponse qu’offrent une travailleuse sociale de New York à Autumn (Sidney Flanigan). Si l’adolescente de 17 ans a fait le chemin de sa petite ville de Pennsylvanie jusqu’à la Grosse Pomme, c’est parce qu’elle doit se faire avorter. Tout dans Never Rarely Sometimes Always est absolument remarquable, à commencer par le jeu tout en retenue de ses deux actrices principales. Car dans sa mésaventure, Autumn peut compter sur le soutien inconditionnel de sa cousine Skylar (Talia Ryder). Les deux jeunes femmes échangent peu de mots, mais leurs regards en disent long. Tout comme celui que la caméra pose avec douceur et humanité sur leur parcours semé d’embûches.

Marie-Lise Rousseau

La saison 2 de Kidding

La suite de cette formidable et bouleversante série redouble d’inventivité pour raconter la débâcle de Jeff Pickles (émouvant Jim Carrey), ce célèbre animateur jeunesse au grand cœur qui voit sa famille, puis carrément sa vie, voler en éclats. C’est justement dans un format éclaté (et éclatant!) que sont montrées ses péripéties, auxquelles prennent part des artistes invités, dont Ariana Grande et Tyler, The Creator. Les émotions sont à fleur de peau tout au long des 10 épisodes de cette comédie noire et lumineuse. Un conseil: préparez vos mouchoirs pour la finale.

Sur Showtime et Crave

Marie-Lise Rousseau

Premières armes

Alors que l’armée canadienne pourrait bientôt intervenir au Québec en renfort, il est pertinent de jeter un regard nouveau sur ceux et celles qui ont choisi de servir sous les drapeaux. C’est ce que fait le documentaire de Jean-François Caissy Premières armes. Dans un mélange de scènes intimistes et de compositions impressionnistes, le réalisateur documente habilement l’entrée de jeunes recrues dans l’exigeant monde militaire.

À voir gratuitement sur le site de l’ONF

Benoit Valois-Vadeau

Ma nuit chez Maud

La réussite de ce film emblématique de la Nouvelle Vague tient dans une équation très simple: l’art de la conversation, que maîtrise parfaitement Éric Rohmer + Jean-Louis Trintignant + Françoise Fabian + un subtil équilibre entre pudeur et désir. Jean-Louis, ingénieur et fervent catholique, voit ses convictions bousculées lorsqu’il passe la nuit de Noël chez une femme étonnante et libre, Maud. Pris entre la tentation charnelle et sa foi, il va pourtant séduire Françoise, une étudiante en biologie…

Sur Kanopy et Criterion Channel

Amélie Revert

Le retour des Invincibles

P.-A., Carlos, Rémi et Steve sont de retour! Pour notre plus grand plaisir, Radio-Canada a rendu disponible la première saison des aventures de ce fameux quatuor d’irresponsables. Une occasion de (re)découvrir le travail de François Létourneau, qui nous récemment offert C’est comme ça que je t’aime. Les deuxième et troisième saisons, tout aussi excellentes, suivront le 7 mai.

Sur Tou.tv

Benoit Valois-Nadeau

La vie secrète des libraires

Quel plaisir de replonger dans l’univers d’un livre qu’on a adoré! C’est exactement ce que propose ce balado produit par Les Libraires et La Fabrique culturelle. Les cinq épisodes de cette saison revisitent chacun un roman québécois marquant des dernières années en compagnie d’intervenants variés. Les réflexions qui en découlent sont fascinantes. C’est du moins le cas des épisodes que nous avons pu écouter, portant sur Les maisons (Fanny Britt) et Sports et divertissements (Jean-Philippe Baril Guérard). La voix chaleureuse de James Hyndman et la trame sonore signée Julien Mineau guident à merveille nos oreilles dans ce captivant périple littéraire.

Marie-Lise Rousseau

Kalifat

De Stockholm à la Syrie, Kalifat suit le parcours de jeunes radicalisés qui tentent de rejoindre l’État islamique, ainsi que d’autres qui, une fois désillusionnés par la réalité sur place, essayent de s’en enfuir. Outre le destin tragique de ces adolescents bernés par une organisation qui leur promet monts et merveilles s’ils rejoignent la Terre promise, cette série de huit épisodes met l’accent sur les stratégies de recrutement de Daesh et sur le travail de policiers déterminés à empêcher ce processus.

Sur Netflix

Chloé Machillot

Et on se désole pour…

L’avarice des GAFA en temps de crise

Dans un coin, il y a les artistes qui ont perdu toutes leurs sources de revenus du jour au lendemain, mais qui continuent à partager le fruit de leur travail sur les plateformes numériques pour apporter douceur et réconfort à leurs publics. Dans l’autre coin, on trouve lesdites plateformes, soit les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), qui font des affaires en or plus que jamais depuis le confinement. Et si Goliath donnait un coup de main à David en ces temps difficiles au lieu de se garder la grosse part du gâteau?

Marie-Lise Rousseau