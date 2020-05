Musique: on a écouté pour vous Game Genie Sokolov et Mudie

Cette semaine, l’équipe de Métro partage avec vous les critiques des nouveaux albums de Game Genie Sokolov et de Mudie.

Game Genie Sokolov

Trans // Mission

•••

Saturation de couleurs 80’s

Game Genie Sokolov nous offre les années 1980 sur un plateau de paillettes, dans ce qu’elles ont de plus kitsch. Mais grâce à des collaborations avec Vadell Gabriel et Jules. G, par exemple, l’artiste maîtrise également les codes de la musique contemporaine. Parfois, on se croirait presque dans un jeu vidéo japonais, et ça peut être un peu énervant… Quoi qu’il en soit, les thèmes de l’album sont queer et très actuels avec notamment – au moins le nom des titres – Ladyboy, Non Binaire, Tans // Mission ou encore Coming out. Coup de coeur pour Fille / Garçon, en collaboration avec Le Couleur.

Amélie Revert

Mudie

Concerta Fantasio

De retour à la polyvalente

•••

Après un premier album solo (Cordoba) qui flirtait avec la pop et l’électro, le très productif Hugo Mudie est de retour avec un opus trempé dans le punk rock des années 1990. Avec des titres comme Secondaire 4 et Pennywise & Cypress Hill («Je faisais du skateboard juste pour les filles me regardent»), le chanteur de The Sainte Catherines et de feu Yesterday Rings s’abreuve à la source de la deuxième vague punk: riffs de guitare ultra-rapides, mélodie accrocheuses et paroles (faussement?) naïves. Baignée de nostalgie, ce retour à la source ne réinvente pas le genre, mais qui est fait avec énergie et sensibilité.

Benoit Valois-Nadeau