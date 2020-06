L’énergie positive de Dua Lipa

Dua Lipa a fait paraître l’album Future Nostalgia en plein milieu de la pandémie. La chanteuse de 24 ans a accordé une entrevue à Métro depuis son confinement.

Considérez-vous l’Internet comme un allié ou un ennemi?

Je crois qu’internet facilite la vie des artistes et des gens en général. Je dis cela, car j’ai commencé ma carrière sur YouTube. Durant ces années, j’ai réalisé que les choses négatives deviennent plus souvent virales, ce qui nous fait oublier le positif. J’ai reçu ma dose de messages haineux et de critiques, surtout à propos de mon nouvel album, ce qui m’a fait beaucoup pleurer. Je me suis sentie trahie. Parfois, j’ai l’impression que les réseaux sociaux sont des ennemis cachés prêts à vous surprendre quand vous vous y attendez le moins.

Comment se passe votre confinement, tant sur le plan personnel que professionnel?

Mon conjoint [Anwar Hadid] et moi suivons les consignes de santé. J’ai souvent envie de sortir, mais je profite de ce que je peux faire et je fais des choses que je ne fais pas habituellement… J’ai beaucoup de temps libres! (Rires) Moi qui croyais ne pas pouvoir dormir avec la promotion de l’album, je dors. Aussi, je lis des livres et regarde beaucoup de télévision. J’ai également des projets de musique et de mode en développement.

Diriez-vous que Future Nostalgia est à votre image?

Vous savez, il fut une époque où j’angoissais beaucoup par rapport à l’avenir et aux stratégies de promotion. Le fait que l’album soit sorti en plein milieu de la pandémie reflète, d’une certaine façon, comment je l’ai créé : sans pression, sans stress et sans me soucier des opinions du monde extérieur. Future Nostalgia est chargé d’énergie positive et je souhaite simplement qu’il puisse faire danser les gens avec le sourire.

Quelle liberté avez-vous dans votre industrie? C’est un enjeu pour de nombreux artistes…

Je mentirais si je vous disais que ça ne m’affecte pas. J’ai appris à ne pas m’en faire avec les commentaires négatifs, mais j’aime recevoir des critiques d’experts en musique et de mes fans. Avec le temps, je suis devenue plus indépendante et j’ai gagné en confiance, parce que la seule personne qui va me donner ce que je cherche, c’est moi-même. Je suis entourée de gens qui me permettent d’être libre et authentique dans ma musique, malgré ma folie.

Quelles qualités de Dua Lipa devrait-on souligner?

Mon côté délirant! (Rires) J’essaie d’être honnête dans tout ce que j’entreprends et cela se reflète sur chaque chanson de Future Nostalgia. J’ai encore à apprendre, mais j’aime partager mes moments d’amour, ceux où il en manque, mes joies, mes peines… Tout!

Dupa Lipa sortira une version deluxe de son album au courant de l’année. On y trouvera des chansons inédites et des collaborations avec Miley Cyrus.