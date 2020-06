Le Cinéma Dollar rouvrira dès lundi

Le Cinéma Dollar sera le premier cinéma montréalais à rouvrir ses portes. Alors que la plupart des salles reprendront leurs opérations le 3 juillet, l’établissement du boulevard Décarie sera en mesure d’accueillir les cinéphiles dès lundi.

Au programme: des films qui étaient à l’affiche avant la fermeture soudaine des cinémas en mars dernier à cause de la pandémie de COVID-19, dont le Palmé d’or et oscarisé Parasite, ainsi que des titres qui ont été offerts directement en vidéo sur demande pendant le confinement, dont le film familial Trolls World Tour.

Il sera également possible de voir sur grand écran les films Abominable, Alice et le maire, Le grand bain et Corpus Christi dès lundi.

Dans un message annonçant sa réouverture sur Facebook, l’établissement de Côte-Saint-Luc remercie les cinéphiles pour leur «patience» et leur «soutien tout au long de cette malheureuse situation.»

«Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau!» ajoute-t-il.

Situé près de la station de métro Namur, le Cinéma Dollar est le moins cher de Montréal. Tous les billets sont en vente au coût de 2,50$. Ce tarif sera toujours en vigueur au moment de sa réouverture.

Déconfinement progressif

Rappelons que la semaine dernière, la santé publique a donné le feu vert aux rassemblements intérieurs de moins de 50 personnes à partir du 22 juin, ce qui inclut les salles de spectacle et de cinémas.

La plupart des établissements montréalais, dont le cinéma du Parc, le cinéma Beaubien, le cinéma Guzzo et les salles du réseau Cineplex ont annoncé qu’ils rouvriront le 3 juillet afin de s’adapter aux normes et directives dictées par la Santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que pour coordonner leurs nouvelles programmations avec les distributeurs.