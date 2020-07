L’acteur montréalais Aubert Pallascio est décédé dimanche des suites d’un cancer à l’âge de 82 ans. Sa sœur, Marcelle Pallascio, en a fait l’annonce lundi sur sa page Facebook.

Le comédien qui prêtait notamment sa voix en doublage à Morgan Freeman et qu’on a pu voir dans les populaires téléromans L’Héritage, Lance et compte et Omertà est décédé à la Maison de soins palliatifs St-Raphaël, à Outremont.

En 2012, il était aux côtés de l’actrice Andrée Lachapelle un des protagonistes du documentaire Le vieil âge et le rire de Fernand Dansereau, premier d’une trilogie portant sur divers aspects du vieillissement.

Durant les années 2000, il a tenu des rôles au petit écran dans L’Auberge du chien noir, Smash et Providence.

Au cinéma, son interprétation dans le film policier Liste noire lui a mérité une nomination aux prix Genies en 1995. L’année suivante, il jouait dans le long métrage Les Feluettes, adaptation de la célèbre pièce du même nom de Michel Marc Bouchard.

Homme de théâtre

Formé au Conservatoire d’art dramatique de Paris, Aubert Pallascio a œuvré pendant six décennies en théâtre. Il a joué dans plus de 80 productions, dont les créations québécoises La Débâcle de Jean Daigle, La Maison cassée de Victor-Lévy Beaulieu et Jouliks de Marie-Christine Lê-Huu, adapté au cinéma l’an dernier.

L’acteur laisse dans le deuil ses sœurs Maryse, Roseline, Sylvie, Marcelle et Hélène; ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux petits-neveux et petites-nièce.

«Aubert était reconnu pour sa grande générosité envers de nombreuses associations et organismes caritatifs auxquels il a offert un soutien indéfectible tout au long de sa vie», a mentionné sa sœur Marcelle dans sa publication.

Elle a également pris soin de remercier «les médecins, infirmières, infirmiers et tout le personnel de la Maison de soins palliatifs St-Raphaël pour leur dévouement».

La famille accueillera le public les 18 juillet et 19 juillet de 13h30 à 16h30 au Salon funéraire Memoria, dans Outremont.