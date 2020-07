La première saison de la série policière La faille est à nouveau disponible sur Club Illico, une semaine après son retrait de la plateforme.

Le diffuseur l’avait retirée dans la foulée des allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique à l’endroit de Maripier Morin, qui tient un rôle dans la série.

Il n’a pas fourni d’explication au sujet de sa remise en ondes.

La plupart des émissions mettant en vedette l’animatrice déchue ou auxquelles elle a participé ont été retirées des ondes dans les derniers jours, notamment sur les chaînes de Bell Média (Z et Vrak) et sur Ici Tou.Tv.

Maripier Morin a également été exclue du Gala Artis, où elle était nommée à deux reprises.

Le retrait de La faille du Club Illico avait suscité l’indignation du milieu de la production audiovisuelle, qui déplorait que cette décision pénalise l’ensemble des individus ayant travaillé sur la série ainsi que le public.

Ce dernier est «en mesure de faire la part des choses entre la réalité et la fiction», avaient déclaré la semaine dernière l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) dans un communiqué conjoint.

Thriller acclamé

L’intrigue de La faille se déroule dans la ville minière de Fermont, au nord du Québec. La policière Céline Trudeau (Isabel Richer) y est déployée en plein hiver pour enquêter sur le meurtre sordide d’une danseuse nue.

Maripier Morin y interprète sa fille, Sophie. Leurs retrouvailles sont particulièrement tendues.

Ce thriller nordique réalisé par Patrice Sauvé a reçu un accueil très favorable à sa sortie en décembre dernier. Il est d’ailleurs en nomination pour 11 prix Gémeaux.

La série met également en vedette Patrick Hivon, Alexandre Landry et Marc Messier.

Le tournage de la deuxième saison doit avoir lieu à l’hiver prochain. La production n’a pas détaillé ce qu’il adviendra du personnage incarné par Maripier Morin.