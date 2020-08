États-Unis: un festival de cinéma sur la justice sociale prévu en octobre

Décrit comme «unique en son genre», le Social Justice Now Film Festival se déroulera virtuellement du 21 au 25 octobre prochain. Cette première édition qui mettra l’accent sur les violences policières, le droit de vote et la réforme de la justice criminelle à quelques semaines de l’élection présidentielle américaine

Jeff et Nicole Friday, les créateurs de l’American Black Film Festival, ont mis sur pied cet événement, adoubé par Michael B. Jordan. L’acteur américain en sera l’un des ambassadeurs aux côtés d’Opal Tometi, la co-fondatrice du mouvement Black Lives Matter.

Prévu pour fin octobre, cet événement résolument engagé mettra en avant des projections et organisera des rencontres pour pousser le dialogue autour des problèmes rencontrés par la communauté noire. Les organisateurs proposeront un débat sur les violences policières précédé d’une projection sur le sujet.

Un festival citoyen programmé juste avant l’élection présidentielle américaine, le 3 novembre prochain, alors que le pays est encore partagé sur le mouvement «BLM». «De la part de nos partenaires, nous avons hâte d’utiliser nos performances collectives pour fournir une plateforme dédiée à amplifier les voix des marginaux et des participants sur les sujets les plus sensibles que subissent ces communautés», ont déclaré les Friday d’après Deadline.

«Je suis fier de servir comme ambassadeur pour le Social Justice Now Festival», a indiqué l’acteur de Creed II Michael B. Jordan. «C’était à la fois une réussite professionnelle et personnelle d’avoir eu la chance d’incarner le grand Bryan Stevenson dans La Voie de la justice et avec l’aide des festivals comme celui-là nous allons continuer de ramener ces histoires à la vie. Maintenant plus que jamais, il est important de mettre la lumière sur ceux qui ont été mis de côté par notre société et j’ai hâte de rejoindre Jeff et Nicole pour continuer le combat pour une réforme de la justice sociale», dit-il.

Depuis ce jeudi 27 août et ce jusqu’au 12 septembre, les cinéastes pourront proposer leur film au Social Justice Now Film Festival explorant des sujets tels que les injustices raciales, l’identité noire et les droits de l’Home dans les catégories «Récit», «Documentaire», «Court-métrage» et «Nouveau média».