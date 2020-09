Deux films pour retracer la vie de Ruth Bader Ginsburg

Féministe. Engagée. Courageuse. Trois adjectifs qui décrivent bien la juge Ruth Bader Ginsburg. Décédée ce vendredi 18 septembre, la juge de la Cour suprême des États-Unis a marqué l’histoire. Une vie incroyable que l’on peut retracer depuis l’écran de son ordinateur grâce à ces deux films disponibles à l’achat en vidéo à la demande.

Ce vendredi 18 septembre, le monde pleurait la mort de la juge iconique Ruth Bader Ginsburg. Membre de la Cour suprême des États-Unis, la femme décédée à l’âge de 87 ans a marqué son temps de son empreinte. Avocate engagée contre les discriminations en tout genre et fervente féministe, celle que l’on appelait RBG était une inspiration pour bons nombres de personnes dans le monde. Sa vie et son oeuvre ont même été par deux fois portées sur le grand écran.

Présenté en avant-première au Festival du Film de Sundance en 2018, le film documentaire RBG, le surnom de la juge, retrace l’incroyable carrière de Ruth Bader Ginsberg. De son enfance à Brooklyn à New York, à ses études de droit à Harvard jusqu’à son ascension à la Cour suprême des États-Unis sous la présidence de Bill Clinton en 1993. Une histoire incroyable mais vraie qui fait d’elle la deuxième femme à y être nommée. Réalisé par Betsy West et Julie Cohen, le documentaire RBG est disponible à l’achat en vidéo à la demande sur Amazon pour 11,99 $US ou en location pour 3,99 $US (en anglais uniquement). Le documentaire est également disponible en location sur iTunes pour 4,99 $CA (à la location) et 9,99 $CA (à l’achat). Google Play propose également le documentaire en version française ou en version française sous-titrée en anglais pour 4,99 $CA en location.

Le documentaire RBG a remporté un Emmy Award en 2019 dans la catégorie «Exceptional Merit in Documentary Filmmaking».

La même année, le cinéma a également misé sur la juge sensationnelle avec le film Une Femme d’exception («On the Basis of Sex») porté par Felicity Jones dans la peau de l’avocate au début de sa carrière. Réalisé par Mimi Leder, le film est sorti le 25 décembre 2018 aux États-Unis et le 2 janvier 2019 en France. L’histoire raconte comment avec un mari atteint d’un cancer des testicules, la jeune Ruth a assuré son éducation, mais également celle de son mari encore étudiant en assistant à tous les cours tout en s’occupant de leur petite fille. Un film disponible sur Amazon Prime Video.

Ruth Bader Ginsburg est décédée à l’âge de 87 ans des suites de complications d’un cancer du pancréas ce vendredi 18 septembre à Washington, D.C.