«Away» et son message s’inscrivent parfaitement dans le contexte de notre époque

Le sentiment d’être éloigné de sa famille en est un auquel l’on peut tous s’identifier en ce moment, surtout depuis que la pandémie nous a frappés. C’est ce thème qui est abordé dans la nouvelle série de Netflix Away mettant en vedette Hilary Swank. La nouvelle série de 10 épisodes du réalisateur Jason Katims et de la créatrice de série Jessica Goldberg est basée sur un article concernant l’espace rédigé par Chris Jones qui suit un groupe d’astronautes en mission. Au lieu de créer une oeuvre d’action épique comme plusieurs l’ont déjà fait dans le passé en abordant ce qui se trouve au-delà des limites de la Terre, Away se penche plutôt sur la pression que ressentent les astronautes pendant qu’ils complètent leurs missions, plus précisément lorsqu’ils doivent laisser leurs proches derrière.

Hilary Swank joue le rôle de Emma Green, qui prend la décision, au début de la série, de laisser son mari et sa fille sur Terre pour partir sur une longue mission. Il s’agit de moments clés. C’est exactement cette idéologie qui a attiré Jessica Goldberg après une lecture du scénario. En tant que mère célibataire au travail elle-même, l’auteure estime que la lutte et les récompenses des femmes vivant dans cette réalité sont des choses que la plupart des gens n’ont pas vraiment la chance de voir en général. À grande échelle cependant, les divers astronautes en mission proviennent de différentes parties du monde et le message d’unité est aujourd’hui plus répandu que jamais.

Métro s’est entretenu avec Jessica Goldberg, la créatrice de la nouvelle série qui est maintenant disponible sur Netflix.

Q: Au départ, qu’est-ce qui t’a amené à vouloir faire partie de ce projet?



Je dirais que dès le début, il y a deux choses en particuliers qui m’ont poussé à me dire: «Wow, c’est un projet sur lequel j’aimerais travailler». Premièrement, j’ai vu à travers ce scénario, un idéal de ce qui arriverait si le monde entier s’unissait pour travailler sur quelque chose. Qu’arriverait-il avec l’exploration, les découvertes et la science ? Je trouvais que c’était un point de vue très puissant. Celui d’imaginer la vie dans cette réalité pendant une année. Deuxièmement, sur un plan personnel, je suis une mère célibataire et j’ai une fille de 13 ans. J’avais l’impression que je n’avais jamais vu une mère au travail représenté de cette façon. D’un côté, elle adore son emploi et elle est bonne dans ce qu’elle fait, mais elle aime énormément sa famille à la fois. Cette dualité m’a énormément touchée. Je me suis dit que j’en avais beaucoup à dire sur le sujet.

Q: Pourquoi penses-tu qu’une mère au travail n’a pas été représentée ainsi dans le passé?

C’est tellement intéressant. J’ai l’impression que la plupart du temps, les mères au travail portent des complets ou ne se montrent pas vulnérables. Sinon, elles sont ces personnes mal-en-point qui doivent courir aux toilettes pour aller allaiter. Pourtant, je pense que la réalité est davantage celle qui est représentée dans la série. Dans la série, Emma doit rater certaines choses et certains moments, mais je pense aussi que l’amour pour son travail combiné avec le soutien de sa famille fonctionne pour elle. Il ne s’agit pas de rentrer à la maison et se disputer en disant que le travail passe avant la famille. Une telle attitude est mauvaise selon moi. À l’heure actuelle, les membres de familles se soutiennent dans leur travail, mais à la fois ils essaient de donner le maximum à leurs familles.

Q: Pourquoi avoir choisi Hilary Swank pour ce rôle ? Est-ce que c’était une personne que tu avais en tête dès le départ?

Dès le départ, c’était l’une des premières personnes auxquelles j’ai pensé. Je ressentais que cette émission était si spéciale et je voulais véritablement arriver à croire que cette femme était une astronaute. J’ai rencontré beaucoup de femmes astronautes. Pour pratiquer ce métier, il faut posséder une force mentale et physique. Il est nécessaire d’être une personne intellectuelle. J’ai observé Hilary dans des films comme Boys Don’t Cry et Million Dollar Baby et je savais que c’était une femme qui allait être crédible en tant qu’astronaute. Il n’est pas dur d’arriver à croire qu’elle pourrait aller dans l’espace.

Q: J’ai lu que la présence de professionnels et d’experts sur le plateau de tournage a été très importante afin de s’assurer que tout paraisse authentique. Les acteurs ont dû même participer à des entraînements de style Bootcamp. Pourquoi était-ce important?

Personnellement, je ne le vois pas comme une émission de science-fiction, mais plutôt comme ce qui se passerait probablement lors d’une mission sur Mars. Les choses qui se passent dans l’émission sont des choses qui se sont réellement passées. Évidemment, plus les astronautes s’éloignent de la Terre, plus ils ont de la liberté. Personne d’autre n’a vraiment été aussi loin donc on ne connaît pas tous les détails. Toutefois, on voulait vraiment raconter l’histoire comme si c’était une vraie mission sur Mars. On a travaillé avec des gens de NASA, JPL, Johnson Space Center. On a aussi consulté des astronautes. On voulait vraiment être capable de raconter leur histoire.

Q: J’ai vu qu’il y avait beaucoup de travail impliquant des câbles précisément. Peux-tu m’en dire un peu plus?

À la base, une semaine avant qu’on commence, tous les acteurs se sont déplacés pour apprendre à travailler avec les câbles parce que c’est de cette manière que l’on peut avoir l’impression qu’il n’y a aucune gravité. Comme je l’ai appris, tu dois posséder des abdominaux très puissants et un bon équilibre. Le Pilates est donc très utile pour les astronautes. On s’est rapidement rendu compte que l’on ne pouvait pas tourner l’entièreté de la série de cette façon. C’était beaucoup trop demandant. Nous avons donc ajouté de la gravité dans les quartiers de l’équipage, mais la majeure partie du temps, ils sont soutenus par des câbles.

Q: Est-ce que tu penses que cet élément d’intensité physique a aidé à augmenter les émotions véhiculées par l’émission?

Tu sais quoi? C’est intéressant parce que l’une des choses dont on se souciait le plus c’était comment on allait arriver à créer des scènes fortes en émotion avec des câbles. On se demandait si c’était possible. Donc, très souvent, on filmait à la hauteur de la poitrine en allant vers le haut et les acteurs se penchaient un peu pour donner l’impression au public qu’ils flottent. Il y avait aussi différentes planches basculantes pour donner cette illusion parce que c’est très difficile de projeter ce type d’émotion en étant accroché à un câble.

«C’était bizarre de commencer à regarder l’émission alors que le monde était en train de changer ainsi et de voir tous ces gens séparés des personnes qu’ils aiment» – Jessica Goldberg, créatrice de la série «Away».

Q: Est-ce qu’il y avait certaines scènes ou certains moments de l’émission que tu avais particulièrement hâte de voir sur l’écran plus que d’autres?

Dans le 2e épisode, que j’ai eu la chance d’écrire, Hilary marche dans l’espace et il y a un panneau solaire qui ne se déploie pas correctement. Je dois vous dire que le nombre d’heures de travail que cette scène a nécessité pour que cette fameuse marche dans l’espace paraisse aussi crédible est énorme. Il y a fallu la collaboration de tellement de départements différents. Les concepteurs de production, les cascadeurs et l’équipe d’effets spéciaux ont tous joué leur rôle. C’était donc vraiment excitant de voir le produit final et de constater que le tout fonctionnait à merveille. D’autre part, on a terminé le tournage vers la fin du mois de février et on a fait le montage pendant la crise du coronavirus. C’était bizarre de commencer à regarder l’émission alors que le monde était en train de changer ainsi et de voir tous ces gens séparés des personnes qu’ils aiment communiquer sur des ordinateurs ou des iPad. Donc, c’était vraiment une expérience émouvante due au fait que cette idée d’être éloigné de ses proches résonnait plus que jamais.

Q: Dans l’ensemble, qu’espères-tu que les téléspectateurs retiennent de cette émission? Et surtout puisque le thème, celui d’être éloigné de ses proches, est d’actualité en ce moment.

Bien, je pense que ce moment est douloureux. On vit dans un monde brisé et la plupart des astronautes disent déjà avoir vécu des expériences à partir de l’espace dans lesquelles ils ont observé la Terre et tout à coup, les lignes disparaissaient et les divisions entre les pays disparaissent. Tout à coup, ils ne voyaient qu’une Terre complètement bleue. Je trouve que c’est un concept tellement touchant, surtout durant ces temps durs. L’idée d’imaginer un monde différent. Et si on devenait plus unis? Et si on pouvait se mettre à travailler ensemble? Et si, pour un moment, on possédait l’humilité nécessaire pour réellement apprécier la Terre et cette planète que l’on partage ensemble? Tout cela peut sembler inatteignable, mais j’ai l’impression que le noyau de ce rêve se retrouve dans cette émission.

Les chiffres :