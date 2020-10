Un concert de l’Orchestre Métropolitain au mont Royal diffusé à la télé

Le spectacle de l’Orchestre Métropolitain (OM) enregistré le 21 juillet dernier sur les hauteurs du mont Royal sera diffusé ce dimanche à 22h55 sur ICI TÉLÉ.

Les musiciens de l’OM, dirigés par Yannick Nézet-Séguin, ont ainsi interprété la Symphonie no 6 Pastorale de Beethoven. «L’idée est d’ajouter à la trame musicale de Beethoven, dont la musique est empreinte d’espoir et de renouveau, des images des musiciens – qui se retrouvent après des mois de silence – et de notre magnifique montagne, qui trône au cœur de Montréal», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Yannick Nézet-Séguin souhaite ainsi que cette captation sans public témoigne de «période inédite» de pandémie «comme un hommage à notre ville et à notre humanité. Nous souhaitons qu’il reflète la nécessité de l’art, qui s’affirme aujourd’hui plus que jamais.»

À défaut de pouvoir fréquenter les salles de spectacle des zones rouges en ce moment, l’initiative permettra au plus grand nombre de profiter d’une pause culturelle tout en admirant la vue du mont Royal.

Depuis le premier confinement au printemps dernier, l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin se sont donnés pour mission d’«offrir différemment la musique, avec la volonté d’apporter un peu de beauté aux gens, et surtout de maintenir le lien précieux et durable que l’ensemble a développé au cours des quarante dernières années avec le public.»