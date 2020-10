Sur vos écrans cette semaine…«Cocoon», «l’Histoire de Pi», «Femmes d’Argentine»

Cette semaine, on vous conseille Cocoon, l’Histoire de Pi et de nombreux documentaires dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Caught in the net (V Siti)

(4)

Documentaire tchèque réalisé par Vit Klusak et Barbora Chalupova.

C’est quoi ? Aux fins d’une étude sociologique, trois comédiennes se font passer pour des filles de douze ans auprès de prédateurs sexuels sur Internet. Plusieurs ayant exercé un chantage sur leurs pseudo-victimes, des rencontres sont organisées pour les piéger et les confronter.

C’est comment ? Grâce à un dispositif filmique élaboré, et à la crédibilité de leurs jeunes complices, les coauteurs de ce documentaire dévoilent une misère sexuelle aussi pathétique qu’inquiétante. À défaut de fournir des données nouvelles sur un phénomène qui dépasse les autorités, ils font oeuvre utile en facilitant l’arrestation de certains de ces délinquants.

En vidéo sur demande sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne

Cocoon (Kokon)

(3)

Drame sentimental allemand réalisé par Leonie Krippendorff

Mettant en vedette Lena Urzendowsky, Lena Klenke, Jella Haase.

C’est quoi ? Durant un été caniculaire, une adolescente timide et discrète de Berlin, couvée par sa grande soeur en l’absence de leur mère alcoolique, connaît ses premiers émois sexuels et amoureux auprès d’une nouvelle élève délurée de son école secondaire.

C’est comment ? Sobre, attachante et amoureusement filmée par la réalisatrice, la jeune Lena Urzendowsky illumine ce récit d’apprentissage certes classique, mais enrichi de fines observations psychologiques. Sensuelle, attentive au détail, la mise en scène traduit à merveille l’univers intérieur de l’héroïne, petite chenille émergeant de son cocon pour prendre son envol.

En vidéo sur demande sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne



Femme(s)

(4)

Documentaire français réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova.

C’est quoi ? Face à la caméra, des femmes de tout âge et de toutes conditions relatent un chapitre de leur vie intime, un souvenir douloureux et un épisode de leur carrière. Les thèmes abordés incluent la violence, la sexualité, le mariage, le travail et l’éducation.

C’est comment ? Malgré un fil directeur plutôt flou, ce vibrant plaidoyer pour l’amélioration de la condition féminine se démarque par son ampleur et son ambition. Reprenant l’esthétique léchée de HUMAN (inédit au Québec), Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova filment frontalement leurs sujets, dont les témoignages sont souvent bouleversants.

En vidéo sur demande sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne



Femmes d’Argentine (Que sea ley)

(4)

Documentaire argentin réalisé par Juan Solanas.

C’est quoi ? Survol de la situation des femmes en Argentine, à l’heure où le refus du Sénat de reconnaître leur droit à l’avortement entraîne chaque semaine la mort d’une d’entre elles, des suites d’une opération clandestine bâclée.

C’est comment ? D’une rare efficacité, ce documentaire militant tire l’essentiel de sa force des témoignages bouleversants de ses participantes et d’une structure habile, qui permet un examen des causes et des conséquences du problème. Ces qualités rachètent la banalité d’une réalisation de type reportage télévisuel et les quelques longueurs de l’ensemble.

En vidéo sur demande sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne



L’Histoire de Pi (Life of Pi)

(3)

Drame d’aventures américain réalisé par Ang Lee

Mettant en vedette Suraj Sharma, Irrfan Kahn, Adil Hussain.

C’est quoi ? Seul rescapé du naufrage du cargo qui emmenait sa famille au Canada, le fils adolescent du propriétaire du zoo de Pondichéry survit pendant 227 jours sur un canot de sauvetage, en compagnie d’un féroce tigre du Bengale.

C’est comment ? Pour traduire à l’écran l’univers singulier du roman de Yann Martel, Ang Lee (HULK) a opté pour une approche poétique et onirique qui accentue le caractère symbolique de ce récit de survie. Des compositions visuelles d’une beauté à couper le souffle et le jeu fougueux du nouveau venu Suraj Sharma contribuent grandement à cette belle réussite.

Samedi 6h sur Cinépop



Suspect numéro un (Target Number One)

(4)

Drame canadien réalisé par Daniel Roby

Mettant en vedette Antoine Olivier Pilon, Josh Hartnett, Stephen McHattie.

C’est quoi ? En 1989, un journaliste d’enquête du Globe and Mail s’efforce de prouver qu’un jeune toxicomane québécois, détenu en Thaïlande pour trafic de drogue, a été piégé par des agents de la GRC, qui l’avaient pris à tort pour un joueur majeur dans la filière asiatique.

C’est comment ? Apparu pour la première fois en 1987 dans un film mineur de Roger Cardinal, le journaliste Victor Malarek est ici campé avec fougue par Josh Hartnett, aux côtés d’un très investi Antoine Olivier Pilon (MOMMY). Daniel Roby (LOUIS CYR) orchestre avec nervosité ce rappel de l’affaire Alain Olivier, qui avait mis à mal l’image internationale du Canada à l’époque.

En vidéo sur demande