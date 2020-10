Sur vos écrans cette semaine…«Oliver Sacks»,«Borat»,«Nadia, Butterfly»

Cette semaine, on vous conseille le documentaire sur Olivier Sacks, le retour de Borat, Nadia, Butterfly et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Borat, nouvelle mission filmée

(4)

Comédie satirique britannique réalisée par Jason Woliner

Mettant en vedette Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Dani Popescu.

C’est quoi ? Borat, journaliste kazakh, reçoit la mission d’aller offrir au vice-président américain un chimpanzé star de la porno. Réalisant que sa fille de 15 ans, embarquée clandestinement, a dévoré l’animal, Borat décide de la donner en cadeau au politicien, réputé homme à femmes.

C’est comment ? Sacha Baron Cohen revient en forme avec cette charge politique et sociale faisant flèche de tout bois, tournée durant le confinement de la pandémie de COVID 19. Porté par l’épatante nouvelle venue Maria Bakalova, le plaidoyer féministe senti détonne avec les divers coups montés provocateurs destinés aux républicains de tout poil, d’une efficacité comique inégale.

En vidéo sur demande

Nadia, Butterfly

(4)

Drame psychologique canadien réalisé par Pascal Plante

Mettant en vedette Katerine Savard, Pierre-Yves Cardinal, Ariane Mainville.

C’est quoi ? Une nageuse québécoise de 23 ans décide d’arrêter la compétition après les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. La médaille de bronze qu’elle remporte au relais par équipe accentue le malaise qui s’est installé depuis l’annonce de sa décision, jugée irréfléchie par son entourage.

C’est comment ? Ce récit initiatique sensible signé Pascal Plante (LES FAUX TATOUAGES) pose un regard inusité sur le lien complexe, ambigu, qui relie l’athlète à sa passion. Malgré certains thèmes restés en surface, l’ensemble séduit par son ambition, sa grande maîtrise technique et le naturel des comédiennes principales, de véritables athlètes sans expérience de jeu.

Sur la plateforme du Cinéma du Parc en ligne

La nuit des masques (Halloween)

(3)

Drame d’horreur américain réalisé par John Carpenter

Mettant en vedette Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Loomis.

C’est quoi ? Alors qu’il était enfant, Michael Myers a tué sa soeur un soir du 31 octobre. Quinze ans plus tard, il s’évade d’un institut psychiatrique et retourne dans sa ville natale où on prépare la célébration de l’Halloween…

C’est comment ? Avec cet exercice de style, John Carpenter (THE THING, IN THE MOUTH OF MADNESS) fait montre d’une connaissance impressionnante des recettes du cinéma d’horreur en même temps que d’une intelligence certaine dans leur utilisation. Jamie Lee Curtis (A FISH CALLED WANDA, TRUE LIES), alors à ses débuts, faisait déjà preuve d’un talent prometteur.

Samedi 21h35 sur Frissons TV

Oliver Sacks – His own life

(3)

Documentaire américain réalisé par Ric Burns.

C’est quoi ? Survol de la vie du célèbre neurologue et écrivain Oliver Sacks, dont les recherches ont été dramatisées dans le film « Awakenings », et évocation de ses nombreux combats contre la drogue, le monde médical et l’homophobie.

C’est comment ? Ce portrait honnête et émouvant d’un chercheur infatigable a été tourné alors qu’il se savait mourant. D’où, sans doute, l’approche simple et empathique de son réalisateur, qui a su cueillir des témoignages uniques. À commencer par celui de son protagoniste, qui contemple sa mort imminente comme son ultime (et plus passionnant) sujet d’étude.

Sur la plateforme du Cinéma du Parc en ligne

Saint-Narcisse

(4)

Comédie dramatique canadien Réalisée par Bruce LaBruce

Mettant en vedette Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk.

C’est quoi ? Québec, 1972. Montréalais dans la jeune vingtaine, Dominic retrouve près du village de Saint-Narcisse sa mère, qu’il croyait morte. Dans la cour du monastère local, il repère un séminariste qui lui ressemble étrangement.

C’est comment ? Bruce LaBruce (GERONTOPHILIA) continue d’exploiter la veine subversive qui est la sienne avec cette variation sur le mythe de Narcisse, inspirée du cinéma de genre des années 1970. Si le récit manque de profondeur, il recèle quelques moments jouissifs, qui profitent de l’assurance et de l’intensité du nouveau venu Félix-Antoine Duval, dans un double rôle.

Sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne

Undine

(4)

Drame sentimental allemand réalisé par Christian Petzold

Mettant en vedette Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree.

C’est quoi ? À Berlin, une historienne spécialisée dans la topographie de la ville, récemment larguée par son petit ami, amorce avec un scaphandrier soudeur une histoire d’amour placée sous le signe de leur étrange communion avec l’eau.

C’est comment ? L’Allemand Christian Petzold sort de son terrain géo-historique de prédilection (BARBARA, PHOENIX), pour nous plonger dans un conte poétique moderne, elliptique et un brin confus, au carrefour de la terre et de la mer. Le dénouement n’atteint pas la puissance émotionnelle souhaitée, mais la chimie entre Paula Beer et Franz Rogowski inonde l’écran.

Sur la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma en ligne