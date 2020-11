Le comédien et animateur Michel Mongeau est décédé du cancer mercredi à l’âge de 74 ans. Selon son frère Serge Mongeau, cité par l’Agence QMI, il aurait demandé l’aide médicale à mourir.

Au petit écran, l’acteur a tenu des rôles dans des séries de fiction phares, comme Unité 9, Lance et compte 3 et Nos étés, Toute la vérité et La galère.

Ayant œuvré en radio pendant plusieurs années, il est connu pour avoir conçu et animé la populaire émission jeunesse 275-Allô sur les ondes d’Ici Première dans les années 1990.

Marionnettiste, Michel Mongeau manipulait également Gérard D. Laflaque, le célèbre personnage créé par le caricaturiste Serge Chapleau.

En 2017, il avait publié l’essai Cancer ascendant prostate ou le singulier journal du Petit Monsieur, dans lequel il parlait de sa maladie.

Des hommages

Plusieurs personnalités des milieux journalistiques et culturels ont rendu hommage à Michel Mongeau sur les réseaux sociaux.

L’auteur et professeur de littérature à l’UQAM Samuel Archibald a salué sa «présence discrète mais toujours marquante au grand et au petit écran, [sa] voix suave mais réellement profonde entendue souvent en doublage et légendaire.»

«Homme de théâtre, comédien, marionnettiste, Michel était une de ces bêtes de radio, comme on en voit peu aujourd’hui», a pour sa part déclaré l’ex-journaliste Michel Dumais, qui le décrit comme un«type humain, amusant, brillant, déjanté et d’une très grande intelligence».

L’animatrice Catherine Pogonat a souligné qu’il a eu une grande influence dans sa vie professionnelle. «C’est un grand homme de radio qui est parti aujourd’hui. Michel Mongeau a cru en moi au début de ma carrière, il m’a poussée, mise au défi, beaucoup appris.»