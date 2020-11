Un recueil d’inédits de J.R.R. Tolkien bientôt publié

Si vous pensiez avoir lu toute la bibliographie de J.R.R. Tolkien, préparez-vous à être surpris. Des textes de l’écrivain britannique seront publiés pour la première fois en 2021 dans un même recueil. Un ouvrage inédit qui plongera les lecteurs dans la Terre du milieu, sa géographie, son histoire et ses peuples.

Le recueil La Nature de la Terre du Milieu (The Nature of Middle-earth) abordera des thèmes, tels que l’immortalité et la réincarnation elfiques ainsi que la géographie des lieux où se déroulent certaines des épopées fantastiques les plus célèbres de Tolkien. Cet ouvrage permettra éventuellement de mettre fin au débat concernant la pilosité des femmes naines, qui agite les lecteurs de l’écrivain britannique sur Reddit depuis des années.

Considéré comme l’un des pères fondateurs de la «fantasy» moderne, Tolkien est surtout connu pour ses romans, Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, parus en 1937 et 1954-1955. Des ouvrages qui sont devenus des best-sellers internationaux traduits dans plus de 70 langues, ainsi que des trilogies hollywoodiennes réalisées par Peter Jackson. L’écrivain britannique a toutefois continué à écrire sur la Terre du milieu dans les décennies qui ont suivi, jusqu’aux années précédant sa mort en 1973.

«Pour lui, la Terre du milieu faisait partie d’un monde entier à explorer, et les écrits de La Nature de la Terre du Milieu révèlent les voyages qu’il a effectués alors qu’il cherchait à mieux comprendre sa création unique», indique Deb Brody, vice-présidente de la maison d’édition américaine Houghton Mifflin Harcourt, dans un communiqué.

Le recueil La Nature de la Terre du Milieu a été assemblé par Carl F. Hostetter, un éminent expert de Tolkien à la tête de l’Elvish Linguistic Fellowship. Cette organisation internationale, fondée en 1988, se consacre à l’étude des langues fictives imaginées par J.R.R. Tolkien. Le livre sera disponible dès le 24 juin 2021, et sera publié par HarperCollins au Royaume-Uni et par Houghton Mifflin Harcourt en Amérique du Nord.