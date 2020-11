Roxane Bruneau dans le top 10 du Billboard Canadian Albums

Dix jours après sa sortie, Acrophobie de Roxane Bruneau connait un succès vertigineux en se hissant dans le prestigieux top 10 du Billboard Canadian Albums. L’artiste québécoise se situe ainsi à la 6e place du palmarès, aux côtés d’Ariana Grande et de Michael Bublé.

Au Québec, le dernier disque de Roxane Bruneau caracole en tête, devant AC/DC. Quelques heures après être sorti, Acrophobie – qui signifie la peur des hauteurs – se classait même tout en haut des ventes francophones sur iTunes.

Si on parle en termes d’écoutes et de vues sur les différentes plateformes numériques (YouTube, Spotify etc.), l’album en compte près de 5 millions.

Le vidéoclip d’À ma manière, dévoilé le mois dernier, a quant à lui été visionné quelque 375 000 fois et figurait dans es tendances mondiales de YouTube. On y voit notamment des personnalités qui ont inspiré Roxane Bruneau, comme Mathieu Dufour et France Castel. Dans cette chanson, l’idole de toute une génération avait envie de dire à ses fans de suivre leurs rêves, quels qu’ils soient.

Trois ans après avoir trouvé le succès avec son premier opus Dysphorie, l’autrice-compositrice-interprète-humoriste se confie le temps d’une douzaine de titres sur ses angoisses, ses doutes, mais également sur le lien si fort qui l’unit à son public.