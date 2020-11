Découvrir le monde de «The Mandalorian» en réalité augmentée

Google et Lucasfilm viennent de lancer l’application The Mandalorian AR Experience. Ce jeu interactif permet de jouer avec les personnages de la série tirée de La Guerre des étoiles en réalité augmentée depuis son propre salon. Déjà disponible en anglais, l’application arrivera en français sur le Google Play Store à partir du 2 décembre prochain.

Nouvelle expérience interactive en lien avec la série dérivée de Star Wars, The Mandalorian AR Experience permet de revivre des «moments de la première saison», a précisé Matthieu Lorrain, responsable des partenariats créatifs et de la réalité augmentée chez Google dans une publication. Les utilisateurs peuvent faire apparaître les personnages de la série de Disney+, dont Mando et même le très mignon bébé Yoda, directement dans leur salon.

En utilisant la technologie ARCore, Google a créé des scènes pouvant interagir avec l’environnement de l’utilisateur et permettant un meilleur rendu en 3D. Les joueurs peuvent également découvrir et débloquer d’autres effets selon les actions qu’ils feront. Une fonction pour prendre des photos et les partager est également disponible.

Ce jeu interactif est disponible sur une sélection d’appareils sous Android dont la liste a été dévoilée par Google. D’autres appareils seront rajoutés par la suite si ces derniers sont compatibles avec la 5G, a précisé Google, sans pour rendre obligatoire une connexion 5G pour lancer l’application.