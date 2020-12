Sur vos écrans cette semaine… «Soleils noirs», «Laisse-moi entrer», «Zappa»

Cette semaine, on vous conseille les documentaires Soleils noirs, Zappa, le film Laisse-moi entrer et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Laisse-moi entrer (Morse / Lat den Ratte Komma In)

(3)

Drame fantastique suédois réalisé par Tomas Alfredson

Mettant en vedette Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar.

C’est quoi ? Un écolier persécuté par ses camarades de classe trouve une aide inespérée en la personne d’une jeune fille nouvellement installée dans son HLM, qui s’avère être une vampire.

C’est comment ? Tomas Alfredson (TINKER TAILOR SOLDIER SPY) propose des variations intelligentes et fines sur un mythe connu, son habile scénario reposant sur l’approfondissement psychologique des protagonistes, fort bien campés par les jeunes interprètes. La réalisation crée un climat insolite prenant, grâce à une photographie nocturne sublime.

Dimanche 21h50 sur Frissons TV

Mon chien Stupide

(4)

Comédie dramatique française réalisée par Yvan Attal

Mettant en vedette Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal.

C’est quoi ? En pleine crise de la cinquantaine et en panne d’inspiration, un écrivain adopte un gros chien errant mal élevé et libidineux, qui règle indirectement tous ses problèmes. Au grand dam de sa femme et de leurs quatre enfants adultes, qui habitent toujours à la maison.

C’est comment ? Dans la continuité de son cycle autofictionnel (MA FEMME EST UNE ACTRICE, ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS), Yvan Attal signe une adaptation toute personnelle du roman de John Fante (BANDINI). Le sarcasme et la mélancolie sont bien dosés au long de ce tendre hommage à la famille, réalisé avec élégance et aisance. L’interprétation est dans la note.

Disponible sur Crave



Mont Foster

(5)

Thriller canadien Réalisé par Louis Godbout

Mettant en vedette Patrick Hivon, Laurence Leboeuf, Lucie Laurier.

C’est quoi ? Mathieu et Chloé vont passer quelque temps dans leur chalet sur le Mont Foster. Le couple de trentenaires espère s’y ressourcer après une expérience douloureuse. Mais l’environnement devient de plus en plus hostile aux yeux de Chloé, qui se fragilise devant Mathieu.

C’est comment ? Avec ce premier long métrage, Louis Godbout nous plonge dans un drame intimiste aux accents horrifiques, librement inspiré du « Roi des Aulnes » de Goethe. Inventif, interprété avec conviction, le film peine toutefois à trouver son élan et à développer ses prometteuses pistes de réflexion, du fait de ressorts narratifs et psychologiques manquant de finesse.

En DVD et vidéo sur demande



Le Père noël doit mourir (Fatman)

(5)

Thriller britannique réalisé par Eshom et Ian Nelms

Mettant en vedette Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste.

C’est quoi ? Mécontent du cadeau que lui a apporté le père Noël, un garçon gâté engage un tueur professionnel pour éliminer le vieil homme. Lequel, déprimé par la baisse dramatique du nombre d’enfants méritants, est obligé de travailler pour l’armée afin d’éviter la faillite.

C’est comment ? Cette tentative de renouveler le film de Noël (à partir d’une idée copiée sur un épisode de « Family Guy ») apparaît à moitié réussie. Le ton sérieux adopté pour raconter un récit absurde séduit, mais pas la réalisation, avec ses effets trop appuyés. Mel Gibson est néanmoins solide et attachant, face à un Walter Goggins monolithique dans un rôle sous-développé.

En DVD et en vidéo sur demande

Soleils noirs

(3)

Documentaire canadien réalisé par Julien Élie.

C’est quoi ? Chaque année, dans toutes les régions du Mexique, des milliers de personnes disparaissent ou meurent sous les balles. Tandis que les autorités ferment les yeux, les proches des victimes cherchent inlassablement leurs disparus et s’unissent pour témoigner de la situation.

C’est comment ? Avec cette plongée au coeur de la criminalité et de la corruption au Mexique, Julien Élie expose avec éloquence et pertinence un drame collectif peu médiatisé. Livré sans jugement ni recherche de coupable, ce document captivant repose sur les témoignages déchirants de citoyens résilients et une réalisation attentive, jouant adroitement avec les codes du film d’horreur.

En vidéo sur demande

Zappa

(4)

Documentaire américain réalisé par Alex Winter.

C’est quoi ? La vie et la carrière du musicien Frank Zappa, compositeur d’avant-garde, guitariste et chef d’orchestre au sein du groupe de rock The Mothers of Invention, satiriste provocateur et grand défenseur de la liberté d’expression, emporté par un cancer de la prostate en 1993.

C’est comment? Fort d’un accès illimité aux riches archives audiovisuelles de la famille Zappa, le comédien et réalisateur Alex Winter (BILL AND TED FACE THE MUSIC) brosse un portrait bariolé et vivant d’un grand artiste, qui était à la fois iconoclaste et libre penseur. La facture du film demeure toutefois conventionnelle, avec son assemblage de documents d’époque et d’entrevues.

En vidéo sur demande