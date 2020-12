Les comics partent en quête de diversité avec le nouveau « Batman »

Timothy Fox deviendra le prochain défenseur de Gotham City dans « Future State : The Next Batman », une série de quatre numéros écrits par John Ridley, le scénariste de « 12 Years a Slave ». Et le tout, avec des illustrations signées, entre autres, par Nick Derington et Laura Braga.

Les lecteurs les plus assidus des comics « Batman » auront probablement reconnu Timothy Fox, qui est le fils de Lucius Fox. Ce personnage est apparu pour la première fois dans le numéro #313 de la série, publié le 10 avril 1979. Il a fait son retour en octobre dernier dans « Batman #101 », après que la fortune de la famille Wayne soit tombée dans les mains de Lucius Fox à l’issue de « The Joker War ».

Les fans de comics devront attendre jusqu’en janvier et février pour découvrir « Future State : The Next Batman », qui voit le jour dans le cadre d’une initiative de deux mois de DC Comics. La maison d’édition américaine a momentanément modifié son calendrier de publication afin de présenter à ses lecteurs de nouvelles bandes dessinées qui explorent le futur de l’univers DC. On y retrouve Jonathan Kent, le fils de Clark Kent et Lois Lane, dans le costume de Superman; ainsi que Yara Flor, une nouvelle incarnation de Wonder Woman venue tout droit du Brésil.

Dans un entretien avec le New York Times, John Ridley a révélé que ses fils étaient sa motivation principale pour glisser Timothy Fox dans le costume de Batman. « Ils me soutiennent énormément. Mais ils préféreraient de loin voir ‘Black Panther’ plutôt que ’12 Years a Slave’, soyons honnêtes. Tous les gens sur Terre peuvent détester, avoir un problème ou même dénigrer le fait que j’écrive le prochain Batman pour que mes fils sachent que c’est un homme noir, mais j’ai mon public et ils l’aiment déjà », a-t-il expliqué au quotidien américain.

Des super-héros plus divers que jamais

Ces dernières années, les éditeurs de comics se sont efforcés d’inclure des personnages féminins et issus de minorités. Parmi eux se trouvent Riri Williams, une adolescente noire qui prend la relève de Tony Stark en combattant le crime sous le nom de Ironheart ; Miles Morales, un Spider-Man métisse, ainsi que Kamala Khan, une adolescente musulmane qui est l’actuelle Ms Marvel.

Une initiative qui n’aurait pas séduit les fans de comics selon David Gabriel, le vice-président de Marvel chargé des ventes et du marketing. « On a entendu de nos revendeurs que les gens ne voulaient plus de diversité. Ils ne veulent plus de personnages féminins. C’est ce qu’on a entendu, qu’on le croie ou non. Je ne sais pas si c’est vraiment exact, mais c’est ce qu’on voit au niveau des ventes », avait-il expliqué en 2017 au site spécialisé ICv2. « On a vu que les ventes de n’importe quel personnage issu de la diversité, nouveau ou féminin – en gros qui n’appartient pas au noyau Marvel – eh bien les gens lui tournaient le dos ».

Si de nombreux internautes avaient vivement critiqué les déclarations de David Gabriel sur les réseaux sociaux, le succès de « Black Panther » au cinéma atteste d’un engouement pour les super-héros issus de la diversité. A tel point que la chaîne américaine The CW travaillerait actuellement sur une série dédiée à Yara Flor, la nouvelle Wonder Woman.