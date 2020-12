«Roc Lit 101»: Jay-Z se lance dans l’édition à la surprise générale

En bon entrepreneur, le rappeur américain Jay-Z multiplie les investissements surprenants. Le dernier en date concerne son label Roc Nation, qui vient de s’allier avec la maison d’édition Random House pour lancer Roc Lit 101. Cette nouvelle filiale mettra en avant des ouvrages à l’intersection entre la littérature et le divertissement.

Ces livres sont décrits par Roc Lit 101 comme «exaltants et innovants», et seront signés par «certains des plus grands artistes et écrivains de notre époque». Parmi eux se trouvent la journaliste Danyel Smith, l’ancien joueur de baseball CC Sabathia, ainsi que des musiciens de Roc Nation, tels que Lil Uzi Vert, Meek Mill et Fat Joe. Ils y aborderont un large éventail de sujets tels que la musique, le sport, la culture pop, l’activisme et l’art.

«Le but de notre filiale est de créer des livres qui puisent dans le meilleur de la culture pop – ses conteurs, innovateurs et chroniqueurs littéraires les plus imaginatifs et les plus talentueux – pour créer des œuvres magnifiquement écrites et produites qui divertiront et enthousiasmeront les lecteurs, mais qui aussi mettront en lumière des questions critiques. Mais le partenariat ne concerne pas seulement les livres, il concerne aussi le public: nous voulons trouver de nouvelles voix et de nouvelles histoires, mais aussi de nouveaux lecteurs», explique Chris Jackson, éditeur et rédacteur en chef de One World Books, dans un communiqué.

Les premiers livres de Roc Lit 101 seront publiés durant l’été 2021. Le joueur de baseball CC Sabathia publiera ses mémoires coécrits avec Chris Smith, TILL THE END, tandis que la journaliste musicale Danyel Smith dévoilera Shine Bright. Ce livre mêle mémoires, essais et biographie, afin de raconter comment l’histoire des femmes noires dans l’industrie musicale est à la fondation de la pop américaine.

Les mélomanes férus de lecture pourront aussi découvrir «une œuvre illustrée de fiction fantastique» signée Lil Uzi Vert, les mémoires de Fat Joe et Yo Gotti, ainsi qu’un livre dans lequel Meek Mill revient sur ses déboires avec la justice.

Ces derniers mois, de nombreux musiciens ont délaissé les partitions pour se lancer dans la littérature. C’est notamment le cas du chanteur américain Lil Nas X, qui a mis sa plume au service de son premier livre pour enfants, C for Country. Cet ouvrage, dont les illustrations sont signées Theodore Taylor III, racontera les aventures de l’interprète de Old Town Road et de sa fidèle monture, Panini. Des péripéties rocambolesques qui permettront aux enfants âgés de 3 à 7 ans d’apprendre les lettres de l’alphabet tout en se familiarisant avec divers objets et animaux en lien avec l’univers country.